Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Kekkai Sensen 2015 - 2017 season 1

Kekkai Sensen season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Kekkai Sensen Seasons Season 1

Kekkai Sensen 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 April 2015
Production year 2015
Number of episodes 12
Runtime 5 hours 0 minute
"Kekkai Sensen" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Фронт кровавой блокады» молодой парень по имени Леонардо Уотч обретает сверхъестественные способности в результате объединения двух миров. В один прекрасный день над Нью-Йорком прямо в небе разверзаются створки портала, которые пропускают на Землю полчища невиданных чудовищ. Некоторые из них разумны, другие – просто мутанты, угрожающие всему живому. Большая часть населения мегаполиса эвакуируется, и привычный нам Нью-Йорк превращается в диковинный городок Хэллсалем, в котором оставшиеся жители соседствуют с незваными гостями. Леонардо вступает в ряды организации «Либра», чтобы охранять от хэллсалемцев остальной мир.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.2 IMDb
Write review
"Kekkai Sensen" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Makai Town Association
Season 1 Episode 1
5 April 2015
Get That Phantom Ghost Wagon
Season 1 Episode 2
12 April 2015
A Game Between Two Worlds
Season 1 Episode 3
19 April 2015
BLOOD LINE FEVER
Season 1 Episode 4
26 April 2015
The Tremorous Blood Hammer
Season 1 Episode 5
3 May 2015
Don't forget to Don't forget me
Season 1 Episode 6
10 May 2015
A No-Holds-Barred Eden
Season 1 Episode 7
17 May 2015
Z's Longest Day (Part One)
Season 1 Episode 8
24 May 2015
Z's Longest Day (Part Two)
Season 1 Episode 9
31 May 2015
Run! Lunch!! Run!!! / to the end.
Season 1 Episode 10
7 June 2015
Paint it black
Season 1 Episode 11
21 June 2015
Hello, World!
Season 1 Episode 12
3 October 2015
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more