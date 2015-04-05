В 1-м сезоне сериала «Фронт кровавой блокады» молодой парень по имени Леонардо Уотч обретает сверхъестественные способности в результате объединения двух миров. В один прекрасный день над Нью-Йорком прямо в небе разверзаются створки портала, которые пропускают на Землю полчища невиданных чудовищ. Некоторые из них разумны, другие – просто мутанты, угрожающие всему живому. Большая часть населения мегаполиса эвакуируется, и привычный нам Нью-Йорк превращается в диковинный городок Хэллсалем, в котором оставшиеся жители соседствуют с незваными гостями. Леонардо вступает в ряды организации «Либра», чтобы охранять от хэллсалемцев остальной мир.