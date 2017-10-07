Во 2-м сезоне сериала «Фронт кровавой блокады» Леонардо получает суперважное задание государственной важности. Он должен перевезти из Хэллсалема во внешний мир живую голову президента США. При этом находится немало желающих похитить главный мозг государства. По пути Лео останавливается в таинственной больнице, которая появляется буквально из ниоткуда. Там его сбережения и плату за миссию кто-то похищает. Герой пытается вернуть деньги, не используя свои опасные сверхъестественные способности. Тем временем Зепп вынужден искать потерявшуюся домашнюю кошку, а Стивен устраивает вечеринку, которая выходит из-под контроля.