Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Kekkai Sensen 2015 - 2017, season 2

Kekkai Sensen season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Kekkai Sensen Seasons Season 2

Kekkai Sensen 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 7 October 2017
Production year 2017
Number of episodes 12
Runtime 5 hours 0 minute
"Kekkai Sensen" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Фронт кровавой блокады» Леонардо получает суперважное задание государственной важности. Он должен перевезти из Хэллсалема во внешний мир живую голову президента США. При этом находится немало желающих похитить главный мозг государства. По пути Лео останавливается в таинственной больнице, которая появляется буквально из ниоткуда. Там его сбережения и плату за миссию кто-то похищает. Герой пытается вернуть деньги, не используя свои опасные сверхъестественные способности. Тем временем Зепп вынужден искать потерявшуюся домашнюю кошку, а Стивен устраивает вечеринку, которая выходит из-под контроля.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.2 IMDb
Write review
"Kekkai Sensen" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Lights, Camera, Action!
Season 2 Episode 1
7 October 2017
A Phantom Hospital Ward Rises
Season 2 Episode 2
14 October 2017
Day In Day Out
Season 2 Episode 3
21 October 2017
Chain Possible
Season 2 Episode 4
28 October 2017
One Butler's Blitzkrieg
Season 2 Episode 5
4 November 2017
Get the Rock Out!!
Season 2 Episode 6
11 November 2017
Branchial Blues
Season 2 Episode 7
18 November 2017
Desperate Fight in the Macro Zone, Part 1
Season 2 Episode 8
25 November 2017
Desperate Fight in the Macro Zone, Part 2
Season 2 Episode 9
2 December 2017
Bratatat Mom
Season 2 Episode 10
9 December 2017
Spectral Eyes, Phantom Vision, Part 1
Season 2 Episode 11
16 December 2017
Spectral Eyes, Phantom Vision, Part 2
Season 2 Episode 12
23 December 2017
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more