Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Counterpart 2017 - 2019 season 1

Counterpart season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Counterpart Seasons Season 1

Counterpart 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 December 2017
Production year 2017
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Counterpart" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Двойник» пожилой клерк Говард Силк ведет скромное одинокое существование, готовится уйти на заслуженную пенсию и навещает в больнице больную супругу. Всю жизнь он работает на одну организацию, но до сих пор не знает, чем именно она занимается. Однако внезапно его переводят в Отдел внутренних расследований, где он знакомится… со своей собственной копией. Выясняется, что пятьдесят лет назад его предприятие провело в Германии неудачный эксперимент, из-за которого наша реальность раздвоилась на параллельные миры. История в параллели пошла другим путем, да и двойник Говарда не терял время зря и стал мафиози.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8 IMDb
Write review
"Counterpart" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Crossing
Season 1 Episode 1
10 December 2017
Birds of a Feather
Season 1 Episode 2
28 January 2018
The Lost Art of Diplomacy
Season 1 Episode 3
4 February 2018
Both Sides Now
Season 1 Episode 4
11 February 2018
Shaking the Tree
Season 1 Episode 5
18 February 2018
Act Like You've Been Here Before
Season 1 Episode 6
25 February 2018
The Sincerest Form of Flattery
Season 1 Episode 7
4 March 2018
Love the Lie
Season 1 Episode 8
11 March 2018
No Man's Land, Part One
Season 1 Episode 9
18 March 2018
No Man's Land, Part Two
Season 1 Episode 10
1 April 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more