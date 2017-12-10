В 1-м сезоне сериала «Двойник» пожилой клерк Говард Силк ведет скромное одинокое существование, готовится уйти на заслуженную пенсию и навещает в больнице больную супругу. Всю жизнь он работает на одну организацию, но до сих пор не знает, чем именно она занимается. Однако внезапно его переводят в Отдел внутренних расследований, где он знакомится… со своей собственной копией. Выясняется, что пятьдесят лет назад его предприятие провело в Германии неудачный эксперимент, из-за которого наша реальность раздвоилась на параллельные миры. История в параллели пошла другим путем, да и двойник Говарда не терял время зря и стал мафиози.