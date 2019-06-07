В 1-м сезоне сериала «Иерро» действие разворачивается на Канарских островах после сильного землетрясения. Воспользовавшись всеобщей паникой, кто-то незаметно убивает местного паренька. Дело о его гибели оказывается на столе молодого судьи Кандела, недавно переведенного на остров Эль-Иерро из другого района. Все улики указывают на отца невесты жертвы. Выясняется, что вскоре парень должен был стать зятем местного криминального авторитета и самого влиятельного бизнесмена Диаса. Коллеги считают расследование закрытым, но Канделу что-то настораживает. Он решает проработать другие версии, заручившись поддержкой самого Диаса.