Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Hierro season 1 watch online

Hierro season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Hierro Seasons Season 1

Hierro 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 June 2019
Production year 2019
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 24 minutes
"Hierro" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Иерро» действие разворачивается на Канарских островах после сильного землетрясения. Воспользовавшись всеобщей паникой, кто-то незаметно убивает местного паренька. Дело о его гибели оказывается на столе молодого судьи Кандела, недавно переведенного на остров Эль-Иерро из другого района. Все улики указывают на отца невесты жертвы. Выясняется, что вскоре парень должен был стать зятем местного криминального авторитета и самого влиятельного бизнесмена Диаса. Коллеги считают расследование закрытым, но Канделу что-то настораживает. Он решает проработать другие версии, заручившись поддержкой самого Диаса.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.5 IMDb
Write review
"Hierro" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episodio 1
Season 1 Episode 1
7 June 2019
Episodio 2
Season 1 Episode 2
7 June 2019
Episodio 3
Season 1 Episode 3
7 June 2019
Episodio 4
Season 1 Episode 4
7 June 2019
Episodio 5
Season 1 Episode 5
7 June 2019
Episodio 6
Season 1 Episode 6
7 June 2019
Episodio 7
Season 1 Episode 7
7 June 2019
Episodio 8
Season 1 Episode 8
7 June 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more