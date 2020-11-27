Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Sugar Rush Christmas (2019), season 2

Sugar Rush Christmas season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Sugar Rush Christmas Seasons Season 2

Sugar Rush Christmas
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 27 November 2020
Production year 2020
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute
"Sugar Rush Christmas" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Время на десерт: рождественский выпуск» приглашенные звезды и постоянные судьи будут оценивать работы пекарей. Каждый из участников считает себя настоящим мастером выпечки, но так ли это на самом деле – покажет голосование. За ограниченное время они должны приготовить сладкое блюдо, которое органично впишется в праздничную обстановку. Все задания, с которыми им придется сталкиваться, неповторимы и посвящены какому-либо рождественскому атрибуту, будь то календари или елочные украшения. Среди гостей проекта: эксперт по шоколаду Валери Гордон, актриса Эбигейл Бреслин, спортсмен Крис Бош и другие известные личности.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
6.9 IMDb
Write review
Sugar Rush Christmas List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
A Sugar Rush Christmas
Season 2 Episode 1
27 November 2020
Christmas Countdown
Season 2 Episode 2
27 November 2020
Gift Exchange
Season 2 Episode 3
27 November 2020
North Pole
Season 2 Episode 4
27 November 2020
Songs of the Season
Season 2 Episode 5
27 November 2020
Deck the Halls
Season 2 Episode 6
27 November 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more