Во 2-м сезоне шоу «Время на десерт: рождественский выпуск» приглашенные звезды и постоянные судьи будут оценивать работы пекарей. Каждый из участников считает себя настоящим мастером выпечки, но так ли это на самом деле – покажет голосование. За ограниченное время они должны приготовить сладкое блюдо, которое органично впишется в праздничную обстановку. Все задания, с которыми им придется сталкиваться, неповторимы и посвящены какому-либо рождественскому атрибуту, будь то календари или елочные украшения. Среди гостей проекта: эксперт по шоколаду Валери Гордон, актриса Эбигейл Бреслин, спортсмен Крис Бош и другие известные личности.