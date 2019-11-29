В 1-м сезоне шоу «Время на десерт: рождественский выпуск» будут соревноваться пекари, которые подарят праздничное настроение благодаря своей выпечке. Съедобные свитеры, сладости в виде елки, зимние леденцы – это лишь часть блюд, над которыми придется потрудиться участникам. Они проявят все свое мастерство, однако на выполнение заданий у них будет не так много времени, а их десерты оценит компетентное жюри. Среди приглашенных судей: спортсменка Мерил Дэвис, видеоблогерша Лайза Коши, владелица пекарни Амира Кассем, автор книг с рецептами Донал Скиин, танцовщица Джанин Мейсон, актриса Тиффани Тиссен.