Sugar Rush Christmas (2019), season 1

Season premiere 29 November 2019
Production year 2019
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute
В 1-м сезоне шоу «Время на десерт: рождественский выпуск» будут соревноваться пекари, которые подарят праздничное настроение благодаря своей выпечке. Съедобные свитеры, сладости в виде елки, зимние леденцы – это лишь часть блюд, над которыми придется потрудиться участникам. Они проявят все свое мастерство, однако на выполнение заданий у них будет не так много времени, а их десерты оценит компетентное жюри. Среди приглашенных судей: спортсменка Мерил Дэвис, видеоблогерша Лайза Коши, владелица пекарни Амира Кассем, автор книг с рецептами Донал Скиин, танцовщица Джанин Мейсон, актриса Тиффани Тиссен.

0.0
6.9 IMDb
Christmas Spirit
Season 1 Episode 1
29 November 2019
O Christmas Tree
Season 1 Episode 2
29 November 2019
Christmas Carols
Season 1 Episode 3
29 November 2019
The Nutcracker Sweet
Season 1 Episode 4
29 November 2019
Here Comes Santa Claus
Season 1 Episode 5
29 November 2019
Winter Wonderland
Season 1 Episode 6
29 November 2019
