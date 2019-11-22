Menu
Nailed It! Holiday! (2018), season 2

Nailed It! Holiday! season 2 poster
Nailed It! Holiday!
Season premiere 22 November 2019
Production year 2019
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"Nailed It! Holiday!" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Один в один! Сладкие попытки в праздники» покажет грандиозные провалы новичков кондитерского искусства. В каждом эпизоде трем начинающим поварам придется готовить сладкие шедевры, которые обычно подвластны только настоящим профессионалам. Перед участниками стоит почти непосильная задача – приготовить вкусные и эстетичные блюда, которые будут максимально похожи на оригинал. Их работу оценит требовательное, но очаровательное жюри – Николь Байер, Жак Торрес и приглашенные гости. Тому конкурсанту, чьи творения будут менее несъедобны, достанется денежный приз.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
7.7 IMDb
Write review
We're Scrooged!
Season 2 Episode 1
22 November 2019
A Classic Christmess
Season 2 Episode 2
22 November 2019
Shalo-many Fails!
Season 2 Episode 3
22 November 2019
It's a Wonderfail Life
Season 2 Episode 4
22 November 2019
One Fail, Two Fail. I Fail, You Fail!
Season 2 Episode 5
22 November 2019
New Year, New Fails
Season 2 Episode 6
22 November 2019
