Во 2-м сезоне шоу «Один в один! Сладкие попытки в праздники» покажет грандиозные провалы новичков кондитерского искусства. В каждом эпизоде трем начинающим поварам придется готовить сладкие шедевры, которые обычно подвластны только настоящим профессионалам. Перед участниками стоит почти непосильная задача – приготовить вкусные и эстетичные блюда, которые будут максимально похожи на оригинал. Их работу оценит требовательное, но очаровательное жюри – Николь Байер, Жак Торрес и приглашенные гости. Тому конкурсанту, чьи творения будут менее несъедобны, достанется денежный приз.