Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Nailed It! Holiday! (2018), season 1

Nailed It! Holiday! season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Nailed It! Holiday! Seasons Season 1

Nailed It! Holiday!
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 December 2018
Production year 2018
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"Nailed It! Holiday!" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Один в один! Сладкие попытки в праздники», которое является непосредственным продолжением основной программы, в кулинарной битве сойдутся новички. Они совершенно не претендуют на звание мастеров, поэтому им придется серьезно постараться над своими блюдами, чтобы выиграть главный приз – 10 тысяч долларов. Их задача – как можно точнее воссоздать рождественские десерты, которые готовят профессиональные повара. Среди кондитерских изделий, которые им придется готовить: пончики в виде зимних животных, классический пирог с индейкой, сладкий рождественский свитер и многое другое.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
7.7 IMDb
Write review
Nailed It! Holiday! List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Jingle Fails
Season 1 Episode 1
7 December 2018
Winter Blunderland
Season 1 Episode 2
7 December 2018
You Mitzvah Spot!
Season 1 Episode 3
7 December 2018
It's a Family A-fail
Season 1 Episode 4
7 December 2018
Toying Around
Season 1 Episode 5
7 December 2018
3…2…1, Ya Done!
Season 1 Episode 6
7 December 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more