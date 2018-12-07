В 1-м сезоне шоу «Один в один! Сладкие попытки в праздники», которое является непосредственным продолжением основной программы, в кулинарной битве сойдутся новички. Они совершенно не претендуют на звание мастеров, поэтому им придется серьезно постараться над своими блюдами, чтобы выиграть главный приз – 10 тысяч долларов. Их задача – как можно точнее воссоздать рождественские десерты, которые готовят профессиональные повара. Среди кондитерских изделий, которые им придется готовить: пончики в виде зимних животных, классический пирог с индейкой, сладкий рождественский свитер и многое другое.