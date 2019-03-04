Menu
Secret City 2016 - 2019, season 2

Secret City

Season premiere 4 March 2019
Production year 2019
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 54 minutes
"Secret City" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Неизвестный город» в поисках улик Харриет залезает в осиное гнездо. Теперь в опасности оказываются жизни не только невинных людей, но и ее собственная. Кроме того, новый босс не сводит с нее глаз, явно что-то подозревая. В интернете появляется скандальное видео, последствия которого сеют политический хаос по всей стране. В результате Кэла вызывают на допрос, а давление на Робби усиливается. Локхарт поручает Салливану скромную миссию, в то время как Карен стремится стать частью элитного комитета. Чтобы скомпрометировать ее, Кэл требует личной встречи с премьер-министром.

Series rating

0.0
7.4 IMDb
"Secret City" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Run Little Rabbit
Season 2 Episode 1
4 March 2019
The War Zone
Season 2 Episode 2
4 March 2019
Pale Horse
Season 2 Episode 3
4 March 2019
Broken Bird
Season 2 Episode 4
4 March 2019
For Whom the Bell Tolls
Season 2 Episode 5
4 March 2019
Two Cheers for Democracy
Season 2 Episode 6
4 March 2019
