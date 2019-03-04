Во 2-м сезоне сериала «Неизвестный город» в поисках улик Харриет залезает в осиное гнездо. Теперь в опасности оказываются жизни не только невинных людей, но и ее собственная. Кроме того, новый босс не сводит с нее глаз, явно что-то подозревая. В интернете появляется скандальное видео, последствия которого сеют политический хаос по всей стране. В результате Кэла вызывают на допрос, а давление на Робби усиливается. Локхарт поручает Салливану скромную миссию, в то время как Карен стремится стать частью элитного комитета. Чтобы скомпрометировать ее, Кэл требует личной встречи с премьер-министром.