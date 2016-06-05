Menu
Season premiere 5 June 2016
Production year 2016
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 54 minutes
В 1-м сезоне сериала «Неизвестный город» в центре событий оказывается журналистка Гарриет Данкли, специализирующаяся на политических расследованиях. Она живет в Австралии и пишет серию разоблачительных статей про экономический конфликт США и Китая. Но неожиданно ее расследование дополняется новыми кровавыми подробностями. Женщина понимает, что за всеми политическими перипетиями стоит некая тайная организация, которая на самом деле управляет государствами из тени. В Канберре есть «город в городе», где продажные госслужащие и владельцы международных холдингов состязаются во власти друг с другом. Жертвами становятся простые люди.

7.4 IMDb
A Donation to the Struggle
Season 1 Episode 1
5 June 2016
The Watchers
Season 1 Episode 2
5 June 2016
Beware the Jabberwock
Season 1 Episode 3
12 June 2016
Falling Hard
Season 1 Episode 4
19 June 2016
Ghosts in the Machine
Season 1 Episode 5
26 June 2016
The Light on the Hill
Season 1 Episode 6
3 July 2016
