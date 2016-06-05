В 1-м сезоне сериала «Неизвестный город» в центре событий оказывается журналистка Гарриет Данкли, специализирующаяся на политических расследованиях. Она живет в Австралии и пишет серию разоблачительных статей про экономический конфликт США и Китая. Но неожиданно ее расследование дополняется новыми кровавыми подробностями. Женщина понимает, что за всеми политическими перипетиями стоит некая тайная организация, которая на самом деле управляет государствами из тени. В Канберре есть «город в городе», где продажные госслужащие и владельцы международных холдингов состязаются во власти друг с другом. Жертвами становятся простые люди.