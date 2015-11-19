Menu
The Art of More 2015 - 2016 season 1

The Art of More season 1 poster
The Art of More 16+
Season premiere 19 November 2015
Production year 2015
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"The Art of More" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Больше чем искусство» аукционный дом продает коллекцию Давенпорта. Это событие становится началом карьеры нового менеджера по работе с клиентами Грэмма Коннора. Аукцион провоцирует ожесточенную борьбу между двумя ведущими художественными агентствами в Нью-Йорке. Хасан – контрабандист, знакомый Грэмму по временам его военной службы в Ираке, – предлагает ему сыграть ва-банк. Еще двое контрабандистов из прошлого героя прибывают в Нью-Йорк и пытаются заманить его в нелегальный бизнес. Сперва они устанавливают связи с антикварными лавками, а затем переходят на более высокий уровень.

Series rating

5.9 IMDb
"The Art of More" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Heavy Lies the Head
Season 1 Episode 1
19 November 2015
Whodunnit
Season 1 Episode 2
19 November 2015
Mint Condition
Season 1 Episode 3
19 November 2015
Just Say Faux
Season 1 Episode 4
19 November 2015
One Ton Depot
Season 1 Episode 5
19 November 2015
Ride Along
Season 1 Episode 6
19 November 2015
The Quatrefoil
Season 1 Episode 7
19 November 2015
The Name of the Game
Season 1 Episode 8
19 November 2015
The Interview
Season 1 Episode 9
19 November 2015
The Card Players
Season 1 Episode 10
19 November 2015
