В 1-м сезоне сериала «Больше чем искусство» аукционный дом продает коллекцию Давенпорта. Это событие становится началом карьеры нового менеджера по работе с клиентами Грэмма Коннора. Аукцион провоцирует ожесточенную борьбу между двумя ведущими художественными агентствами в Нью-Йорке. Хасан – контрабандист, знакомый Грэмму по временам его военной службы в Ираке, – предлагает ему сыграть ва-банк. Еще двое контрабандистов из прошлого героя прибывают в Нью-Йорк и пытаются заманить его в нелегальный бизнес. Сперва они устанавливают связи с антикварными лавками, а затем переходят на более высокий уровень.