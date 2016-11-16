Во 2-м сезоне сериала «Больше чем искусство» после убийства его девушки у Грэмма начинаются проблемы с ФБР. Сэм Брукнер планирует переиграть своих врагов. Роксана устраивает рискованную игру у Де Граффа. Она собирается провести мошеннический аукцион, но неожиданно сталкивается со своим отцом. Стремление Грэмма вернуться в аукционный бизнес приводит его на боксерский ринг. Сомнительными методами Брукнер ухаживает за талантливым куратором Изабель Перри. Вскоре он вынужден обратиться за помощью к Грэмму. Решимость Роксаны тает на глазах, когда ее планы относительно Де Граффа рушатся.