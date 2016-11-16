Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Art of More 2015 - 2016, season 2

The Art of More season 2 poster
Kinoafisha TV Shows The Art of More Seasons Season 2

The Art of More 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 16 November 2016
Production year 2016
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"The Art of More" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Больше чем искусство» после убийства его девушки у Грэмма начинаются проблемы с ФБР. Сэм Брукнер планирует переиграть своих врагов. Роксана устраивает рискованную игру у Де Граффа. Она собирается провести мошеннический аукцион, но неожиданно сталкивается со своим отцом. Стремление Грэмма вернуться в аукционный бизнес приводит его на боксерский ринг. Сомнительными методами Брукнер ухаживает за талантливым куратором Изабель Перри. Вскоре он вынужден обратиться за помощью к Грэмму. Решимость Роксаны тает на глазах, когда ее планы относительно Де Граффа рушатся.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
5.9 IMDb
Write review
"The Art of More" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Pecking Order
Season 2 Episode 1
16 November 2016
Man on a Rope
Season 2 Episode 2
16 November 2016
Hokori
Season 2 Episode 3
16 November 2016
El Calvo
Season 2 Episode 4
16 November 2016
Better a Lion Than a Sheep
Season 2 Episode 5
16 November 2016
The Past Ain't Done
Season 2 Episode 6
16 November 2016
Tears of a Clown
Season 2 Episode 7
16 November 2016
Stories We Tell Ourselves
Season 2 Episode 8
16 November 2016
13th Floor
Season 2 Episode 9
16 November 2016
A Half Inch
Season 2 Episode 10
16 November 2016
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more