Fantastic Four 1994 - 1996, season 2

Fantastic Four

Fantastic Four 12+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 23 September 1995
Production year 1995
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes
Во 2-м сезоне сериала «Фантастическая четверка» продолжается история великого ученого по имени Ричардс, который вместе со своей командой друзей приобрел удивительные способности вследствие поражения космическими лучами. Пройдя через множество испытаний, фантастическая четверка лишилась своих сил, и это вдохновило узнавшего об этом доктора Дума захватить их штаб. Сорвиголова приходит на помощь команде. Ужасная четверка объединяет усилия, чтобы одержать победу над Фантастической четверкой, используя машины Волшебника, чтобы промыть мозги Существу и заставить его перейти на другую сторону.

6.4 IMDb
"Fantastic Four" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
And a Blind Man Shall Lead Them
Season 2 Episode 1
23 September 1995
Inhumans Saga Part 1 "And the Wind Cries Medusa"
Season 2 Episode 2
30 September 1995
Inhumans Saga Part 2 "The Inhumans Among Us"
Season 2 Episode 3
7 October 1995
Inhumans Saga Part 3 "Beware the Hidden Land"
Season 2 Episode 4
14 October 1995
Worlds Within Worlds
Season 2 Episode 5
21 October 1995
To Battle the Living Planet
Season 2 Episode 6
4 November 1995
Prey of the Black Panther
Season 2 Episode 7
11 November 1995
When Calls Galactus
Season 2 Episode 8
18 November 1995
Nightmare in Green
Season 2 Episode 9
25 November 1995
Behold, a Distant Star
Season 2 Episode 10
3 February 1996
Hopelessly Impossible
Season 2 Episode 11
10 February 1996
The Sentry Sinister
Season 2 Episode 12
17 February 1996
Doomsday
Season 2 Episode 13
24 February 1996
