Во 2-м сезоне сериала «Фантастическая четверка» продолжается история великого ученого по имени Ричардс, который вместе со своей командой друзей приобрел удивительные способности вследствие поражения космическими лучами. Пройдя через множество испытаний, фантастическая четверка лишилась своих сил, и это вдохновило узнавшего об этом доктора Дума захватить их штаб. Сорвиголова приходит на помощь команде. Ужасная четверка объединяет усилия, чтобы одержать победу над Фантастической четверкой, используя машины Волшебника, чтобы промыть мозги Существу и заставить его перейти на другую сторону.