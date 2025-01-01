В 1-м сезоне сериала «Фантастическая четверка» ученый Ричардс вместе со своей возлюбленной Сью Шторм, ее братом Джонни и их приятелем-летчиком Беном собираются совершить путешествие в открытый космос. Экипаж построил сам главный герой. Во время полета команде предстоит столкнуться с огромным количеством опасностей. История начинается с того, что ракета попадает в космическую бурю. Им приходится вынужденно совершить посадку на планете Земля. Никто из команды серьезно не пострадал, но спустя некоторое время оказалось, что в результате поражения космическими лучами их тела изменились и приобрели сверхъестественные способности.