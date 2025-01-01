Menu
Fantastic Four 1994 - 1996 season 1

Season premiere 24 September 1994
Production year 1994
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes
"Fantastic Four" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Фантастическая четверка» ученый Ричардс вместе со своей возлюбленной Сью Шторм, ее братом Джонни и их приятелем-летчиком Беном собираются совершить путешествие в открытый космос. Экипаж построил сам главный герой. Во время полета команде предстоит столкнуться с огромным количеством опасностей. История начинается с того, что ракета попадает в космическую бурю. Им приходится вынужденно совершить посадку на планете Земля. Никто из команды серьезно не пострадал, но спустя некоторое время оказалось, что в результате поражения космическими лучами их тела изменились и приобрели сверхъестественные способности.

"Fantastic Four" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Origin of the Fantastic Four (Part 1)
Season 1 Episode 1
24 September 1994
The Origin of the Fantastic Four (Part 2)
Season 1 Episode 2
1 October 1994
Now Comes the Sub-Mariner
Season 1 Episode 3
8 October 1994
Incursion of the Skrull
Season 1 Episode 4
15 October 1994
The Silver Surfer and the Coming of Galactus (Part 1)
Season 1 Episode 5
22 October 1994
The Silver Surfer and the Coming of Galactus (Part 2)
Season 1 Episode 6
29 October 1994
Super Skrull
Season 1 Episode 7
5 November 1994
The Mask of Doom (Part 1)
Season 1 Episode 8
12 November 1994
The Mask of Doom (Part 2)
Season 1 Episode 9
19 November 1994
The Mask of Doom (Part 3)
Season 1 Episode 10
26 November 1994
Mole Man
Season 1 Episode 11
3 December 1994
Behold the Negative Zone
Season 1 Episode 12
10 December 1994
The Silver Surfer and the Return of Galactus
Season 1 Episode 13
17 December 1994
