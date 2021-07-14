В 1-м сезоне шоу «Моя неортодоксальная жизнь» расскажет историю семьи, которую возглавляет успешная бизнесвумен Джулия Хаарт. У героини совершенно нетипичная история: она выросла и долгое время жила в еврейской общине, которая строго придерживается иудаизма. Однако женщина смогла круто изменить свою жизнь, однажды решив, что светская жизнь подходит ей больше. Теперь она живет на Манхэттене вместе с мужем и детьми: Батшевой, Мириам, Шломо, и Ароном. Проект расскажет об их повседневной рутине и покажет, как семья справляется с трудностями, которые им преподносит судьба.