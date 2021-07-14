Menu
My Unorthodox Life (2021), season 1

My Unorthodox Life 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 July 2021
Production year 2021
Number of episodes 9
Runtime 6 hours 0 minute
В 1-м сезоне шоу «Моя неортодоксальная жизнь» расскажет историю семьи, которую возглавляет успешная бизнесвумен Джулия Хаарт. У героини совершенно нетипичная история: она выросла и долгое время жила в еврейской общине, которая строго придерживается иудаизма. Однако женщина смогла круто изменить свою жизнь, однажды решив, что светская жизнь подходит ей больше. Теперь она живет на Манхэттене вместе с мужем и детьми: Батшевой, Мириам, Шломо, и Ароном. Проект расскажет об их повседневной рутине и покажет, как семья справляется с трудностями, которые им преподносит судьба.

0.0
5.7 IMDb
My Unorthodox Life List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
She Wears the Pants
Season 1 Episode 1
14 July 2021
Becoming a Haart
Season 1 Episode 2
14 July 2021
Memoir Meltdown
Season 1 Episode 3
14 July 2021
Pursuing My Passion
Season 1 Episode 4
14 July 2021
Secular in the City
Season 1 Episode 5
14 July 2021
I Haart Paris
Season 1 Episode 6
14 July 2021
Camp Aron
Season 1 Episode 7
14 July 2021
The Succession Plan
Season 1 Episode 8
14 July 2021
Extending the Family
Season 1 Episode 9
14 July 2021
