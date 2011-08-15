Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Lying Game 2011, season 1

The Lying Game season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Lying Game Seasons Season 1

The Lying Game
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 15 August 2011
Production year 2011
Number of episodes 20
Runtime 14 hours 40 minutes
"The Lying Game" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Игра в ложь» в небогатой приемной семье без связей и влияния воспитывается девушка по имени Эмма. Она растет послушной и умной, с легкостью сдает экзамены и радует приемных родителей. Но однажды героиня узнает, что у нее есть родная сестра, как две капли воды похожая на нее саму. Эмма и Саттон договариваются о встрече. Выясняется, что Саттон росла в шикарном доме богатейшей в городе семьи. И неожиданно она просит Эмму на время поменяться с ней местами, пока она наводит справки об их настоящих родителях. Сперва Эмма радуется такой возможности, но вскоре ее близнец бесследно исчезает.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.3 IMDb
Write review
The Lying Game List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Pilot
Season 1 Episode 1
15 August 2011
Being Sutton
Season 1 Episode 2
22 August 2011
Double Dibs
Season 1 Episode 3
29 August 2011
Twinsense and Sensibility
Season 1 Episode 4
5 September 2011
Over Exposed
Season 1 Episode 5
12 September 2011
Bad Boys Break Hearts
Season 1 Episode 6
19 September 2011
Escape From Sutton Island
Season 1 Episode 7
26 September 2011
Never Have I Ever
Season 1 Episode 8
3 October 2011
Sex, Lies and Hard Knocks High
Season 1 Episode 9
10 October 2011
East of Emma
Season 1 Episode 10
17 October 2011
O Twin, Where Art Thou?
Season 1 Episode 11
2 January 2012
When We Dead Awaken
Season 1 Episode 12
9 January 2012
Pleased to Meet Me
Season 1 Episode 13
16 January 2012
Black And White And Green All Over
Season 1 Episode 14
23 January 2012
Dead Man Talking
Season 1 Episode 15
30 January 2012
Reservation for Two
Season 1 Episode 16
6 February 2012
No Country For Young Love
Season 1 Episode 17
13 February 2012
Not Guilty As Charged
Season 1 Episode 18
20 February 2012
Weekend Of Living Dangerously
Season 1 Episode 19
27 February 2012
Unholy Matrimony
Season 1 Episode 20
5 March 2012
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more