В 1-м сезоне сериала «Игра в ложь» в небогатой приемной семье без связей и влияния воспитывается девушка по имени Эмма. Она растет послушной и умной, с легкостью сдает экзамены и радует приемных родителей. Но однажды героиня узнает, что у нее есть родная сестра, как две капли воды похожая на нее саму. Эмма и Саттон договариваются о встрече. Выясняется, что Саттон росла в шикарном доме богатейшей в городе семьи. И неожиданно она просит Эмму на время поменяться с ней местами, пока она наводит справки об их настоящих родителях. Сперва Эмма радуется такой возможности, но вскоре ее близнец бесследно исчезает.