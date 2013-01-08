Menu
The Lying Game 2011 - 2013, season 2

The Lying Game season 2 poster
The Lying Game
Season premiere 8 January 2013
Production year 2013
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 20 minutes
"The Lying Game" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Игра в ложь» близняшки продолжают плести паутину интриг и тайн. Алека арестовывают по подозрению в убийстве. Он находится за решеткой, но даже оттуда умудряется нервировать Эмму. Тем временем Ребекка и Саттон разрабатывают запасной план действий для семьи Мерсер. Девушка хочет вернуть Итона. Эмма постепенно сближается с Тайером, из-за чего Мадс чувствует себя обделенным. Он решает шокировать девушку очередным семейным откровением. Саттон хочет вернуться к прежней жизни, чтобы проводить больше времени с Итаном. Лорел приглашает Джордана на очень неловкое свидание.

Series rating

7.3 IMDb
Season 1
Season 2
The Revengers
Season 2 Episode 1
8 January 2013
Cheat, Play, Love
Season 2 Episode 2
15 January 2013
Advantage Sutton
Season 2 Episode 3
22 January 2013
A Kiss Before Lying
Season 2 Episode 4
29 January 2013
Much Ado About Everything
Season 2 Episode 5
5 February 2013
Catch Her In The Lie
Season 2 Episode 6
12 February 2013
Regrets Only
Season 2 Episode 7
19 February 2013
Bride and Go Seek
Season 2 Episode 8
26 February 2013
The Grave Truth
Season 2 Episode 9
5 March 2013
To Lie For
Season 2 Episode 10
12 March 2013
