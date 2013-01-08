Во 2-м сезоне сериала «Игра в ложь» близняшки продолжают плести паутину интриг и тайн. Алека арестовывают по подозрению в убийстве. Он находится за решеткой, но даже оттуда умудряется нервировать Эмму. Тем временем Ребекка и Саттон разрабатывают запасной план действий для семьи Мерсер. Девушка хочет вернуть Итона. Эмма постепенно сближается с Тайером, из-за чего Мадс чувствует себя обделенным. Он решает шокировать девушку очередным семейным откровением. Саттон хочет вернуться к прежней жизни, чтобы проводить больше времени с Итаном. Лорел приглашает Джордана на очень неловкое свидание.