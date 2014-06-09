Menu
Ghost Adventures season 2 watch online

Ghost Adventures season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Ghost Adventures Seasons Season 2

Pac-Man and the Ghostly Adventures 6+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 9 June 2014
Production year 2014
Number of episodes 26
Runtime 9 hours 32 minutes
"Ghost Adventures" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Пакман в мире привидений» Пакмана просят подержать золотой ключ, который доктор Баттокс пытается украсть. Для этого он использует свой перепрограммированный чип управления разумом для управления аттракционами на карнавале. Затем Пакмана обманом заставляют найти бутылку с джинном, который обещает исполнить каждое его желание. Но, как говорится, будь осторожен со своими желаниями. Очередные ухищрения доктора Баттокса заканчиваются разморозкой доисторического пещерного ребенка, за которым вскоре начинают охотиться ученые. Пакман и Палс должны рискнуть всем и отправиться в прошлое, чтобы вернуть его.

4.6 IMDb
"Ghost Adventures" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Ride The Wild Pac-Topus
Season 2 Episode 1
9 June 2014
Meanie Genie
Season 2 Episode 2
10 June 2014
Cave PAC-MAN
Season 2 Episode 3
11 June 2014
Cosmic Contest
Season 2 Episode 4
12 June 2014
That Smarts!
Season 2 Episode 5
16 June 2014
Pac-Mania
Season 2 Episode 6
17 June 2014
Rip Van Packle
Season 2 Episode 7
23 June 2014
Spooka-Bazooka!
Season 2 Episode 8
24 June 2014
The Pac Be With You
Season 2 Episode 9
30 June 2014
The Shadow of the Were-Pac
Season 2 Episode 10
8 October 2014
A Hard Dazed Knight
Season 2 Episode 11
16 October 2014
Cap'n Banshee and His Interstellar Buccaneers
Season 2 Episode 12
17 October 2014
Happy Holidays and a Merry Berry Day
Season 2 Episode 13
2 December 2014
Peace Without Slime
Season 2 Episode 14
31 January 2015
The Ghost Behind the Throne
Season 2 Episode 15
7 February 2015
Nerd is the Word
Season 2 Episode 16
14 February 2015
The Bride of Grinder
Season 2 Episode 17
21 February 2015
Easter Egg Island
Season 2 Episode 18
28 February 2015
The Legend of Creepy Hollow
Season 2 Episode 19
7 March 2015
The Wizard of Odd
Season 2 Episode 20
14 March 2015
Indiana Pac and the Dentures of Doom
Season 2 Episode 21
21 March 2015
Honey, I Digitized the Pac-Man
Season 2 Episode 22
28 March 2015
Pac's Very Scary Halloween - Part One
Season 2 Episode 23
4 April 2015
Pac's Very Scary Halloween - Part Two
Season 2 Episode 24
11 April 2015
Santa Pac
Season 2 Episode 25
18 April 2015
New Girl in Town
Season 2 Episode 26
25 April 2015
