Во 2-м сезоне сериала «Пакман в мире привидений» Пакмана просят подержать золотой ключ, который доктор Баттокс пытается украсть. Для этого он использует свой перепрограммированный чип управления разумом для управления аттракционами на карнавале. Затем Пакмана обманом заставляют найти бутылку с джинном, который обещает исполнить каждое его желание. Но, как говорится, будь осторожен со своими желаниями. Очередные ухищрения доктора Баттокса заканчиваются разморозкой доисторического пещерного ребенка, за которым вскоре начинают охотиться ученые. Пакман и Палс должны рискнуть всем и отправиться в прошлое, чтобы вернуть его.