В 1-м сезоне сериала «Пакман в мире привидений» благодаря школьному хулигану Пакман случайно открывает портал в преисподнюю и высвобождает армию призраков под предводительством беспощадного привидения Битрейуса. К счастью для Пак-вселенной, Легенда о последнем желтом обитателе этой планеты оказывается правдой: благодаря легендарному Древу Жизни молодые паки способы поедать призраков... и сплевывать их глазные яблоки! К сожалению, привидениям удается похитить Древо Жизни, что может привести к гибели Пак-вселенной. Отважный Пакман собирается вступить в противостояние с призраками.