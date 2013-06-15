Menu
Ghost Adventures season 1

Ghost Adventures

Pac-Man and the Ghostly Adventures 6+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 15 June 2013
Production year 2013
Number of episodes 26
Runtime 9 hours 32 minutes
"Ghost Adventures" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Пакман в мире привидений» благодаря школьному хулигану Пакман случайно открывает портал в преисподнюю и высвобождает армию призраков под предводительством беспощадного привидения Битрейуса. К счастью для Пак-вселенной, Легенда о последнем желтом обитателе этой планеты оказывается правдой: благодаря легендарному Древу Жизни молодые паки способы поедать призраков... и сплевывать их глазные яблоки! К сожалению, привидениям удается похитить Древо Жизни, что может привести к гибели Пак-вселенной. Отважный Пакман собирается вступить в противостояние с призраками.

Series rating

4.6 IMDb
"Ghost Adventures" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Adventure Begins Part I
Season 1 Episode 1
15 June 2013
The Adventure Begins Part II
Season 1 Episode 2
15 June 2013
No Pets Allowed... Especially Monsters Part I
Season 1 Episode 3
19 June 2013
No Pets Allowed... Especially Monsters Part II
Season 1 Episode 4
20 June 2013
All You Can Eat
Season 1 Episode 5
21 June 2013
President Possessed!
Season 1 Episode 6
23 June 2013
Is Zit You Or Is Zit Me?
Season 1 Episode 7
25 June 2013
Pac to the Future
Season 1 Episode 8
26 June 2013
Heebo-Skeebo
Season 1 Episode 9
27 June 2013
Mission ImPacable!
Season 1 Episode 10
28 June 2013
No Body Knows
Season 1 Episode 11
1 July 2013
Seems Like Old Times
Season 1 Episode 12
2 July 2013
Betrayus Turns the Heat Up
Season 1 Episode 13
3 July 2013
Pac-Pong Fever
Season 1 Episode 14
5 July 2013
Driver's Pac
Season 1 Episode 15
22 July 2013
Jinxed
Season 1 Episode 16
23 July 2013
Indiana Pac & the Temple of Slime
Season 1 Episode 17
31 August 2013
Planet Pac
Season 1 Episode 18
14 September 2013
Stand By Your Pac-Man
Season 1 Episode 19
21 September 2013
PacLantis
Season 1 Episode 20
28 September 2013
Jurassic Pac
Season 1 Episode 21
5 October 2013
A Berry Scary Night
Season 1 Episode 22
12 October 2013
The Great Chase!
Season 1 Episode 23
19 October 2013
Robo Woes
Season 1 Episode 24
26 October 2013
The Spy Who Slimed Me
Season 1 Episode 25
2 November 2013
Invasion of the Pointy Heads
Season 1 Episode 26
9 November 2013
TV series release schedule
