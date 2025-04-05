Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

I've Been Killing Slimes for 300 Years and Maxed Out My Level 2021 - 2025, season 2

I've Been Killing Slimes for 300 Years and Maxed Out My Level season 2 poster
Kinoafisha TV Shows I've Been Killing Slimes for 300 Years and Maxed Out My Level Seasons Season 2

I've Been Killing Slimes for 300 Years and Maxed Out My Level
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 5 April 2025
Production year 2025
Number of episodes 12
Runtime 6 hours 0 minute

Series rating

0.0
Rate 1 vote
6.3 IMDb
Write review
"I've Been Killing Slimes for 300 Years and Maxed Out My Level" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2 Episode 1
5 April 2025
Episode 2
Season 2 Episode 2
12 April 2025
Episode 3
Season 2 Episode 3
19 April 2025
Episode 4
Season 2 Episode 4
26 April 2025
Episode 5
Season 2 Episode 5
3 May 2025
Episode 6
Season 2 Episode 6
10 May 2025
Episode 7
Season 2 Episode 7
17 May 2025
Episode 8
Season 2 Episode 8
24 May 2025
Episode 9
Season 2 Episode 9
31 May 2025
Episode 10
Season 2 Episode 10
7 June 2025
Episode 11
Season 2 Episode 11
14 June 2025
Episode 12
Season 2 Episode 12
21 June 2025
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more