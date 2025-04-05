Menu
I've Been Killing Slimes for 300 Years and Maxed Out My Level 2021 - 2025, season 2
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Kinoafisha
TV Shows
I've Been Killing Slimes for 300 Years and Maxed Out My Level
Seasons
Season 2
I've Been Killing Slimes for 300 Years and Maxed Out My Level
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
5 April 2025
Production year
2025
Number of episodes
12
Runtime
6 hours 0 minute
Series rating
0.0
Rate
1
vote
6.3
IMDb
Write review
"I've Been Killing Slimes for 300 Years and Maxed Out My Level" season 2 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2
Episode 1
5 April 2025
Episode 2
Season 2
Episode 2
12 April 2025
Episode 3
Season 2
Episode 3
19 April 2025
Episode 4
Season 2
Episode 4
26 April 2025
Episode 5
Season 2
Episode 5
3 May 2025
Episode 6
Season 2
Episode 6
10 May 2025
Episode 7
Season 2
Episode 7
17 May 2025
Episode 8
Season 2
Episode 8
24 May 2025
Episode 9
Season 2
Episode 9
31 May 2025
Episode 10
Season 2
Episode 10
7 June 2025
Episode 11
Season 2
Episode 11
14 June 2025
Episode 12
Season 2
Episode 12
21 June 2025
TV series release schedule
