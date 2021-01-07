Во 2-м сезоне сериала «Пять невест» продолжается история старшеклассника, который стал репетитором у своих одноклассниц. Простуда, которую Футаро подцепил в школьном лагере, привела его в клинику. Там подросток выяснил, что уже знаком со своим лечащим врачом. Все пятеро девушек решили проведать Футаро, а Ицуки принесла талисман на удачу и пожелала однокласснику поправиться как можно скорее. Затем Футаро вспомнил, что у девушки, с которой он познакомился несколько лет назад во время путешествия в Киото, также был похожий амулет. Это заставляет героя подозревать, что девушка, которую он встретил в Киото, является одной из пяти близняшек.