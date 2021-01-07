Menu
5 toubun no hanayome 2019 - 2021, season 2

5 toubun no hanayome season 2 poster
Season premiere 7 January 2021
Production year 2021
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"5 toubun no hanayome" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Пять невест» продолжается история старшеклассника, который стал репетитором у своих одноклассниц. Простуда, которую Футаро подцепил в школьном лагере, привела его в клинику. Там подросток выяснил, что уже знаком со своим лечащим врачом. Все пятеро девушек решили проведать Футаро, а Ицуки принесла талисман на удачу и пожелала однокласснику поправиться как можно скорее. Затем Футаро вспомнил, что у девушки, с которой он познакомился несколько лет назад во время путешествия в Киото, также был похожий амулет. Это заставляет героя подозревать, что девушка, которую он встретил в Киото, является одной из пяти близняшек. 

"5 toubun no hanayome" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Quite the Crappy Kyoto Quagmire
Season 2 Episode 1
7 January 2021
Seven Goodbyes Part 1
Season 2 Episode 2
14 January 2021
Seven Goodbyes Part 2
Season 2 Episode 3
21 January 2021
Seven Goodbyes Part 3
Season 2 Episode 4
28 January 2021
Good Work Today
Season 2 Episode 5
4 February 2021
The Last Exam
Season 2 Episode 6
11 February 2021
Begin the Offensive
Season 2 Episode 7
18 February 2021
Serambled Egg
Season 2 Episode 8
25 February 2021
Welcome to Class 3-1
Season 2 Episode 9
4 March 2021
Five Cranes in Return
Season 2 Episode 10
11 March 2021
Sisters War: Part 1
Season 2 Episode 11
18 March 2021
Sisters War: Part 2
Season 2 Episode 12
25 March 2021
