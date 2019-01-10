В 1-м сезоне сериала «Пять невест» в центре событий оказывается старшеклассник, который всегда славился незаурядными интеллектуальными данными и способностью к учебе. Чтобы заработать денег на карманные расходы, он предлагает свои услуги репетитора. Так молодого человека нанимают обучать пятерых девушек из весьма состоятельной семьи. История представлена в форме воспоминания, исходя из которого становится понятно, что в конечном счете главный герой женился на одной из своих учениц. Но пока до этого далеко. Своенравные девицы не спешат доверять своему репетитору, и сначала юноше предстоит расположить к себе нерадивых школьниц.