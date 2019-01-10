Menu
5 toubun no hanayome 2019 - 2021 season 1

5 toubun no hanayome season 1 poster
Kinoafisha TV Shows 5 toubun no hanayome Seasons Season 1

5 toubun no hanayome
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 January 2019
Production year 2019
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"5 toubun no hanayome" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Пять невест» в центре событий оказывается старшеклассник, который всегда славился незаурядными интеллектуальными данными и способностью к учебе. Чтобы заработать денег на карманные расходы, он предлагает свои услуги репетитора. Так молодого человека нанимают обучать пятерых девушек из весьма состоятельной семьи. История представлена в форме воспоминания, исходя из которого становится понятно, что в конечном счете главный герой женился на одной из своих учениц. Но пока до этого далеко. Своенравные девицы не спешат доверять своему репетитору, и сначала юноше предстоит расположить к себе нерадивых школьниц.

"5 toubun no hanayome" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Quintessential Quintuplets
Season 1 Episode 1
10 January 2019
Rooftop Confession
Season 1 Episode 2
17 January 2019
Plenty of Problems
Season 1 Episode 3
24 January 2019
A Day Off
Season 1 Episode 4
31 January 2019
Five Fifths
Season 1 Episode 5
7 February 2019
What's Been Built Up
Season 1 Episode 6
14 February 2019
Liar McLieface
Season 1 Episode 7
21 February 2019
Photos of the Beginning
Season 1 Episode 8
28 February 2019
Legend of Fate Day 1
Season 1 Episode 9
7 March 2019
Legend of Fate Day 2
Season 1 Episode 10
14 March 2019
Legend of Fate Day 3
Season 1 Episode 11
21 March 2019
Legend of Fate Day 2000
Season 1 Episode 12
28 March 2019
