В 1-м сезоне сериала «Уилфред» молодой парень Адам знакомится в баре с симпатичной девушкой Сарой, которая нравится ему с первого взгляда. После идеального свидания пара приходит в квартиру Сары, но там Адама ждет крайне необычный сюрприз. «Это мой пес Уилфред!» – говорит девушка, указывая на неряшливого мужчину, ходящего на четвереньках и наряженного в костюм собаки. Когда герой понимает, что сама Сара и все ее друзья действительно видят в Уилфреде обычного пса, он думает, что у него началось временное помешательство, и решает смириться с ситуацией. Но вот сам Уилфред вовсе не намерен мириться с новым парнем хозяйки.