Wilfred 2007 - 2010 season 1

Wilfred
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 March 2007
Production year 2007
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «Уилфред» молодой парень Адам знакомится в баре с симпатичной девушкой Сарой, которая нравится ему с первого взгляда. После идеального свидания пара приходит в квартиру Сары, но там Адама ждет крайне необычный сюрприз. «Это мой пес Уилфред!» – говорит девушка, указывая на неряшливого мужчину, ходящего на четвереньках и наряженного в костюм собаки. Когда герой понимает, что сама Сара и все ее друзья действительно видят в Уилфреде обычного пса, он думает, что у него началось временное помешательство, и решает смириться с ситуацией. Но вот сам Уилфред вовсе не намерен мириться с новым парнем хозяйки.

7.8 IMDb
Episode 1
19 March 2007
Episode 2
26 March 2007
Episode 3
2 April 2007
Episode 4
9 April 2007
Episode 5
16 April 2007
Episode 6
23 April 2007
Episode 7
30 April 2007
Episode 8
7 May 2007
