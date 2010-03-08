Во 2-м сезоне сериала «Уилфред» необычная троица героев в лице влюбленной пары и их человекообразного пса переезжает в новый дом. Адам наконец решается сделать Саре предложение руки и сердца. Молодые готовятся к свадьбе и отправляются в Намбур к родителям девушки. Конечно же, Уилфред едет вместе с ними. Он становится главным свидетелей и участником формирования новой семьи. Вот только в гостях он встречает еще одного пса – более матерого и опытного, который доставляет ему массу неприятностей. Пока Сара наслаждается девичником, а Адам общается с будущим тестем, Уилфред борется за свое честное собачье имя.