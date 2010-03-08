Menu
Wilfred 2007 - 2010, season 2

Wilfred season 2 poster
Wilfred Seasons Season 2

Wilfred
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 8 March 2010
Production year 2010
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Wilfred" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Уилфред» необычная троица героев в лице влюбленной пары и их человекообразного пса переезжает в новый дом. Адам наконец решается сделать Саре предложение руки и сердца. Молодые готовятся к свадьбе и отправляются в Намбур к родителям девушки. Конечно же, Уилфред едет вместе с ними. Он становится главным свидетелей и участником формирования новой семьи. Вот только в гостях он встречает еще одного пса – более матерого и опытного, который доставляет ему массу неприятностей. Пока Сара наслаждается девичником, а Адам общается с будущим тестем, Уилфред борется за свое честное собачье имя.

Series rating

0.0
0 vote
7.8 IMDb
Write review
"Wilfred" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2 Episode 1
8 March 2010
Episode 2
Season 2 Episode 2
15 March 2010
Episode 3
Season 2 Episode 3
22 March 2010
Episode 4
Season 2 Episode 4
29 March 2010
Episode 5
Season 2 Episode 5
5 April 2010
Episode 6
Season 2 Episode 6
12 April 2010
Episode 7
Season 2 Episode 7
19 April 2010
Episode 8
Season 2 Episode 8
26 April 2010
TV series release schedule
