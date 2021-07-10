Во 2-м сезоне сериала «Бюро магических дел» трилинг Кайра продолжает учиться в школе волшебства у профессора Максвелла. Теперь она дружит с удивительными созданиями, которых раньше считала вымышленными: феей Лилли, эльфийкой Имоджен и другими существами магического мира. Однажды Кайру и Дарру похищают прямо со школьной вечеринки в доме Лилли. Наутро ребята обнаруживают себя в Бангкоке. Теперь им придется объединить усилия, чтобы найти Три Ключа к легендарному мифическому Храму Пурпурного Лотоса. Если им удастся выполнить это задание, то они смогут вернуться домой невредимыми.