The Bureau of Magical Things 2018 - 2021, season 2

The Bureau of Magical Things season 2 poster
The Bureau of Magical Things
Season premiere 10 July 2021
Production year 2021
Number of episodes 20
Runtime 10 hours 0 minute
"The Bureau of Magical Things" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Бюро магических дел» трилинг Кайра продолжает учиться в школе волшебства у профессора Максвелла. Теперь она дружит с удивительными созданиями, которых раньше считала вымышленными: феей Лилли, эльфийкой Имоджен и другими существами магического мира. Однажды Кайру и Дарру похищают прямо со школьной вечеринки в доме Лилли. Наутро ребята обнаруживают себя в Бангкоке. Теперь им придется объединить усилия, чтобы найти Три Ключа к легендарному мифическому Храму Пурпурного Лотоса. Если им удастся выполнить это задание, то они смогут вернуться домой невредимыми.

6.9 IMDb
"The Bureau of Magical Things" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Vanished
Season 2 Episode 1
10 July 2021
A Dangerous Secret
Season 2 Episode 2
10 July 2021
Fortuna's Compact
Season 2 Episode 3
11 July 2021
The Big Sneeze
Season 2 Episode 4
11 July 2021
Welcome to the Jungle
Season 2 Episode 5
17 July 2021
Mirror Image
Season 2 Episode 6
17 July 2021
Testing Times
Season 2 Episode 7
18 July 2021
Almost Famous
Season 2 Episode 8
18 July 2021
The Key to the Past
Season 2 Episode 9
24 July 2021
The Message
Season 2 Episode 10
24 July 2021
The Enchanted Wood
Season 2 Episode 11
25 July 2021
Liar, Liar
Season 2 Episode 12
25 July 2021
Let the Games Begin
Season 2 Episode 13
31 July 2021
New Tricks
Season 2 Episode 14
31 July 2021
Party Time
Season 2 Episode 15
1 August 2021
Revelations
Season 2 Episode 16
1 August 2021
The Heist
Season 2 Episode 17
7 August 2021
Beginning of the End
Season 2 Episode 18
7 August 2021
A Desperate Plan
Season 2 Episode 19
8 August 2021
No More Secrets
Season 2 Episode 20
8 August 2021
