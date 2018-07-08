В 1-м сезоне сериала «Бюро магических дел» в небольшом городке Ривер-Сити живет обычная девушка-подросток по имени Кайра. Но однажды она оказывается не в то время не в том месте и становится свидетельницей магической перепалки между эльфийкой Имоджен и феей Лилли. Коснувшись волшебной книги, героиня случайно привлекает к себе внимание обоих мифических существ и узнает о самой себе нечто невероятное. Выясняется, что Кайра – трилинг, прямой потомок трех рас: фей, эльфов и людей. Но она должна научиться контролировать свои силы. Для этого девушка отправляется в волшебную школу под управлением профессора Максвелла.