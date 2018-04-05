Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Imposters 2017 - 2018, season 2

Imposters season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Imposters Seasons Season 2

Imposters
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 5 April 2018
Production year 2018
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 0 minute
"Imposters" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Типа моя жена» клуб бывших мужей и жен Мэдди в полном составе отправляется в родной городок Ричарда, чтобы тайно продать украденное у ФБР кольцо с редким желтым бриллиантом. Драгоценность должна стоить не менее полутора миллионов и покрыть все издержки операции и даже деньги, похищенные у ребят аферисткой-бывшей. Но Патрик не опускает руки и пускается в погоню за кольцом, используя свои профессиональные связи. Тем временем Мэдди приходится скрываться сразу ото всех: от своих «супругов», полиции, Ленни Койн и Доктора. Она находит пристанище в неожиданном месте, где ей предстоит подумать о своем поведении.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.8 IMDb
Write review
"Imposters" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Fillion Bollar King
Season 2 Episode 1
5 April 2018
Trouble Maybe
Season 2 Episode 2
12 April 2018
Old Unresolved Shit
Season 2 Episode 3
19 April 2018
Andiamo
Season 2 Episode 4
26 April 2018
Maybe / Definitely
Season 2 Episode 5
3 May 2018
That's Enough. Off You Go.
Season 2 Episode 6
10 May 2018
Maid Marian on Her Tip-Toed Feet
Season 2 Episode 7
17 May 2018
Phase Two Sucks
Season 2 Episode 8
24 May 2018
The World Needs Heroes. Over.
Season 2 Episode 9
31 May 2018
See You Soon, Macaroon
Season 2 Episode 10
7 June 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more