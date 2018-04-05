Во 2-м сезоне сериала «Типа моя жена» клуб бывших мужей и жен Мэдди в полном составе отправляется в родной городок Ричарда, чтобы тайно продать украденное у ФБР кольцо с редким желтым бриллиантом. Драгоценность должна стоить не менее полутора миллионов и покрыть все издержки операции и даже деньги, похищенные у ребят аферисткой-бывшей. Но Патрик не опускает руки и пускается в погоню за кольцом, используя свои профессиональные связи. Тем временем Мэдди приходится скрываться сразу ото всех: от своих «супругов», полиции, Ленни Койн и Доктора. Она находит пристанище в неожиданном месте, где ей предстоит подумать о своем поведении.