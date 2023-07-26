Menu
Baki Hanma 2021 - 2023, season 2

Baki Hanma

Baki Hanma 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 26 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 27
Runtime 11 hours 15 minutes
"Baki Hanma" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Баки Ханма» начинается долгожданный матч между Геварой и Оливой, правила которого предельно просты: они оба держатся за один и тот же кусок ткани с разных концов, и тот, кто первым отпустит его, проиграет. Гевара сражается за народ своей обнищавшей родины, поэтому он не готов сдаться. Олива также имеет свой резон для победы. Тем временем Баки оказывается один на один с целым отрядом вооруженных охранников, которые направляют пики ему в грудь. Но у парня, как всегда, есть план. Гораздо больше его волнует предстоящее сражение с человеком, к встрече с которым он шел всю свою жизнь.

New History of Mankind
Season 2 Episode 1
26 July 2023
Completely Surrounded
Season 2 Episode 2
26 July 2023
Nature Power VS Battle Power
Season 2 Episode 3
26 July 2023
Pickle's Tears
Season 2 Episode 4
26 July 2023
Just Want to See You
Season 2 Episode 5
26 July 2023
Beyond the Sound Barrier
Season 2 Episode 6
26 July 2023
Moment of the Heat
Season 2 Episode 7
26 July 2023
Praying Savage
Season 2 Episode 8
26 July 2023
Devouring Each Other
Season 2 Episode 9
26 July 2023
Food Reserve
Season 2 Episode 10
26 July 2023
The Weak Eats the Mighty
Season 2 Episode 11
26 July 2023
Final Form
Season 2 Episode 12
26 July 2023
Unwritten Rule of the Fight
Season 2 Episode 13
26 July 2023
Dying for Love
Season 2 Episode 14
24 August 2023
Feeling the Beginning
Season 2 Episode 15
24 August 2023
New Horizon
Season 2 Episode 16
24 August 2023
Legendary Promoter
Season 2 Episode 17
24 August 2023
Turning the Table
Season 2 Episode 18
24 August 2023
God of Boxing
Season 2 Episode 19
24 August 2023
Their Own Way
Season 2 Episode 20
24 August 2023
Father & Son Dining
Season 2 Episode 21
24 August 2023
The Biggest Father-Son Fight in History
Season 2 Episode 22
24 August 2023
Urban Legend
Season 2 Episode 23
24 August 2023
Tears Swelling
Season 2 Episode 24
24 August 2023
Son, Father and…
Season 2 Episode 25
24 August 2023
Dress
Season 2 Episode 26
24 August 2023
Taste of Dad
Season 2 Episode 27
24 August 2023
