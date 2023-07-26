Во 2-м сезоне сериала «Баки Ханма» начинается долгожданный матч между Геварой и Оливой, правила которого предельно просты: они оба держатся за один и тот же кусок ткани с разных концов, и тот, кто первым отпустит его, проиграет. Гевара сражается за народ своей обнищавшей родины, поэтому он не готов сдаться. Олива также имеет свой резон для победы. Тем временем Баки оказывается один на один с целым отрядом вооруженных охранников, которые направляют пики ему в грудь. Но у парня, как всегда, есть план. Гораздо больше его волнует предстоящее сражение с человеком, к встрече с которым он шел всю свою жизнь.