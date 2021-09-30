Menu
Baki Hanma 2021, season 1

Baki Hanma 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 30 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 12
Runtime 5 hours 0 minute
"Baki Hanma" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Баки Ханма» после очередного непростого боя Баки возвращается в Японию, где ему немедленно приходится столкнуться с плодами своей славы. Человек, убивший огромного слона голыми руками, несовершеннолетний мальчишка, размахивающий ножом в людном месте, и даже воображаемый гигантский богомол – все это лишь малая часть испытаний, с которыми встречается молодой боец на родине. Однако его самого не волнует количество пройденных сложностей. Он упорно тренируется и изучает новые техники, чтобы не ударить в грязь лицом во время своего главного сражения – спарринга с отцом, которого он не видел долгие годы.

7 IMDb
Baki Hanma List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
The World's Strongest Senior
Season 1 Episode 1
30 September 2021
Mixed species' martial arts
Season 1 Episode 2
30 September 2021
Prison and Hell
Season 1 Episode 3
30 September 2021
The Second
Season 1 Episode 4
30 September 2021
Terrible Triplets
Season 1 Episode 5
30 September 2021
Man of the Sea
Season 1 Episode 6
30 September 2021
Hyper male and Hyper male
Season 1 Episode 7
30 September 2021
Gilberto Style
Season 1 Episode 8
30 September 2021
Decision Time
Season 1 Episode 9
30 September 2021
Can't you laugh?
Season 1 Episode 10
30 September 2021
The Prison Guard talks about it
Season 1 Episode 11
30 September 2021
Beyond the Brawn
Season 1 Episode 12
30 September 2021
