В 1-м сезоне сериала «Баки Ханма» после очередного непростого боя Баки возвращается в Японию, где ему немедленно приходится столкнуться с плодами своей славы. Человек, убивший огромного слона голыми руками, несовершеннолетний мальчишка, размахивающий ножом в людном месте, и даже воображаемый гигантский богомол – все это лишь малая часть испытаний, с которыми встречается молодой боец на родине. Однако его самого не волнует количество пройденных сложностей. Он упорно тренируется и изучает новые техники, чтобы не ударить в грязь лицом во время своего главного сражения – спарринга с отцом, которого он не видел долгие годы.