Во 2-м сезоне сериала «Жар-птицы» продолжаются приключения бывших беспризорников в непростом взрослом мире. Барбарос бросает вызов Низаму. Он хочет отколоться от прежней компании и уйти вместе с Гюльайше. Низам не собирается отпускать девушку, он хочет вернуть ее в дом отца. Однако Али признается, что он уже согласился на брак сестры с Барбаросом от имени семьи. Хаджер прогоняет Назмие из дома, но та напоследок заявляет, что если она не вернется в эти стены полноправной хозяйкой, то она будет уже не Назмие. Чатал узнает про смерть Ширин и не может смириться с этой трагедией. Он не намерен оставлять это дело просто так.