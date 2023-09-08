Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Firebirds 2023 - 2024, season 2

Firebirds season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Firebirds Seasons Season 2

Ateş Kuşları
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 8 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 33
Runtime 77 hours 0 minute
"Firebirds" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Жар-птицы» продолжаются приключения бывших беспризорников в непростом взрослом мире. Барбарос бросает вызов Низаму. Он хочет отколоться от прежней компании и уйти вместе с Гюльайше. Низам не собирается отпускать девушку, он хочет вернуть ее в дом отца. Однако Али признается, что он уже согласился на брак сестры с Барбаросом от имени семьи. Хаджер прогоняет Назмие из дома, но та напоследок заявляет, что если она не вернется в эти стены полноправной хозяйкой, то она будет уже не Назмие. Чатал узнает про смерть Ширин и не может смириться с этой трагедией. Он не намерен оставлять это дело просто так.

Series rating

0.0
Rate 4 votes
6.2 IMDb
Write review
Firebirds List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
22. Bölüm
Season 2 Episode 1
8 September 2023
23. Bölüm
Season 2 Episode 2
15 September 2023
24. Bölüm
Season 2 Episode 3
22 September 2023
25. Bölüm
Season 2 Episode 4
29 September 2023
26. Bölüm
Season 2 Episode 5
6 October 2023
27. Bölüm
Season 2 Episode 6
13 October 2023
28. Bölüm
Season 2 Episode 7
27 October 2023
29. Bölüm
Season 2 Episode 8
3 November 2023
30. Bölüm
Season 2 Episode 9
10 November 2023
31. Bölüm
Season 2 Episode 10
17 November 2023
32. Bölüm
Season 2 Episode 11
24 November 2023
33. Bölüm
Season 2 Episode 12
1 December 2023
34. Bölüm
Season 2 Episode 13
8 December 2023
35. Bölüm
Season 2 Episode 14
15 December 2023
36. Bölüm
Season 2 Episode 15
22 December 2023
37. Bölüm
Season 2 Episode 16
5 January 2024
38. Bölüm
Season 2 Episode 17
12 January 2024
39. Bölüm
Season 2 Episode 18
19 January 2024
40. Bölüm
Season 2 Episode 19
26 January 2024
41. Bölüm
Season 2 Episode 20
2 February 2024
42. Bölüm
Season 2 Episode 21
9 February 2024
43. Bölüm
Season 2 Episode 22
16 February 2024
44. Bölüm
Season 2 Episode 23
23 February 2024
45. Bölüm
Season 2 Episode 24
1 March 2024
46. Bölüm
Season 2 Episode 25
8 March 2024
47. Bölüm
Season 2 Episode 26
15 March 2024
48. Bölüm
Season 2 Episode 27
22 March 2024
49. Bölüm
Season 2 Episode 28
29 March 2024
50. Bölüm
Season 2 Episode 29
5 April 2024
51. Bölüm
Season 2 Episode 30
19 April 2024
52. Bölüm
Season 2 Episode 31
26 April 2024
53. Bölüm
Season 2 Episode 32
3 May 2024
54. Bölüm
Season 2 Episode 33
10 May 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more