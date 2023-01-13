В 1-м сезоне сериала «Жар-птицы» на улицах небольшого турецкого городка ежедневно борются за свою жизнь десятки беспризорников. Немногие из них доживают до двадцати лет, но и те, кому это удается, в итоге оказываются или в наркопритоне, или в тюрьме. Однако пятерка отважных детей собирается вместе, чтобы противостоять тяготам уличного выживания. Самому старшему всего 13 лет. Среди них есть одна девочка, один аутист и один новорожденный младенец сорока дней от роду, которого они нашли на помойке. Эти ребята готовы на все, чтобы помочь друг другу, справиться со всеми проблемами и стать успешными людьми.