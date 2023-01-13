Menu
Firebirds 2023, season 1

Ateş Kuşları
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 13 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 21
Runtime 49 hours 0 minute
"Firebirds" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Жар-птицы» на улицах небольшого турецкого городка ежедневно борются за свою жизнь десятки беспризорников. Немногие из них доживают до двадцати лет, но и те, кому это удается, в итоге оказываются или в наркопритоне, или в тюрьме. Однако пятерка отважных детей собирается вместе, чтобы противостоять тяготам уличного выживания. Самому старшему всего 13 лет. Среди них есть одна девочка, один аутист и один новорожденный младенец сорока дней от роду, которого они нашли на помойке. Эти ребята готовы на все, чтобы помочь друг другу, справиться со всеми проблемами и стать успешными людьми.

Season 1
Season 2
1. Bölüm
Season 1 Episode 1
13 January 2023
2. Bölüm
Season 1 Episode 2
20 January 2023
3. Bölüm
Season 1 Episode 3
27 January 2023
4. Bölüm
Season 1 Episode 4
3 February 2023
5. Bölüm
Season 1 Episode 5
24 February 2023
6. Bölüm
Season 1 Episode 6
3 March 2023
7. Bölüm
Season 1 Episode 7
10 March 2023
8. Bölüm
Season 1 Episode 8
17 March 2023
9. Bölüm
Season 1 Episode 9
24 March 2023
10. Bölüm
Season 1 Episode 10
31 March 2023
11. Bölüm
Season 1 Episode 11
7 April 2023
12. Bölüm
Season 1 Episode 12
14 April 2023
13. Bölüm
Season 1 Episode 13
21 April 2023
14. Bölüm
Season 1 Episode 14
28 April 2023
15. Bölüm
Season 1 Episode 15
5 May 2023
16. Bölüm
Season 1 Episode 16
19 May 2023
17. Bölüm
Season 1 Episode 17
26 May 2023
18. Bölüm
Season 1 Episode 18
2 June 2023
19. Bölüm
Season 1 Episode 19
9 June 2023
20. Bölüm
Season 1 Episode 20
16 June 2023
21. Bölüm
Season 1 Episode 21
23 June 2023
