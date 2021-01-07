Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Yakusoku no Neverland 2019 - 2021, season 2

Yakusoku no Neverland season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Yakusoku no Neverland Seasons Season 2

Yakusoku no Neverland 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 7 January 2021
Production year 2021
Number of episodes 11
Runtime 4 hours 35 minutes
"Yakusoku no Neverland" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Обещанная Страна грез» план побега наконец осуществлен. Однако, оказавшись за пределами «Грейс Филд», дети сталкиваются с неизвестностью внешнего мира. Кроме того, их загадочными спасителями оказываются самые настоящие демоны – Муйка и Сонджу. Эти загадочные сущности знают всю правду о том, что случилось с сиротами в приюте тридцать лет назад. Дождавшись, пока остальные ребята заснут, Эмма и Рэй решают навестить Сонджу, чтобы наконец разобраться в тайнах «Грейс Филд». Тем временем Уильям Минерва звонит директрисе приюта с тревожным сообщением, а на ферме заключается важная сделка.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.1 IMDb
Write review
"Yakusoku no Neverland" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2 Episode 1
7 January 2021
Episode 2
Season 2 Episode 2
14 January 2021
Episode 3
Season 2 Episode 3
21 January 2021
Episode 4
Season 2 Episode 4
28 January 2021
Episode 5
Season 2 Episode 5
4 February 2021
Episode 6
Season 2 Episode 6
18 February 2021
Episode 7
Season 2 Episode 7
25 February 2021
Episode 8
Season 2 Episode 8
4 March 2021
Episode 9
Season 2 Episode 9
11 March 2021
Episode 10
Season 2 Episode 10
18 March 2021
Episode 11
Season 2 Episode 11
25 March 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more