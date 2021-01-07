Во 2-м сезоне сериала «Обещанная Страна грез» план побега наконец осуществлен. Однако, оказавшись за пределами «Грейс Филд», дети сталкиваются с неизвестностью внешнего мира. Кроме того, их загадочными спасителями оказываются самые настоящие демоны – Муйка и Сонджу. Эти загадочные сущности знают всю правду о том, что случилось с сиротами в приюте тридцать лет назад. Дождавшись, пока остальные ребята заснут, Эмма и Рэй решают навестить Сонджу, чтобы наконец разобраться в тайнах «Грейс Филд». Тем временем Уильям Минерва звонит директрисе приюта с тревожным сообщением, а на ферме заключается важная сделка.