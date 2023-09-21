Во 2-м сезоне сериала «Кэнган Асура» гладиаторы и зрители наслаждаются свободным вечером. Ома вспоминает свои поединки с самыми грозными противниками, включая своего бывшего мастера Никона Токину. Впереди ему предстоят непростые и крайне опасные встречи на арене с Киодзан Такеру, который использует приемы сумо и ММА, с отпрыском секты убийц Рей Микадзучи и с Генсая Куроки из MotorHead Motors. Бойцы вынуждены постоянно придумывать новые приемы и тактики, чтобы удерживать любовь зрителей. Среди новых соперников Асуры встречается человек, мгновенно перенимающий и имитирующий движения других бойцов.