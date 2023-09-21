Menu
Russian
Kengan Ashura 2019 - 2024, season 2

Kengan Ashura 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 21 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 28
Runtime 10 hours 44 minutes
"Kengan Ashura" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Кэнган Асура» гладиаторы и зрители наслаждаются свободным вечером. Ома вспоминает свои поединки с самыми грозными противниками, включая своего бывшего мастера Никона Токину. Впереди ему предстоят непростые и крайне опасные встречи на арене с Киодзан Такеру, который использует приемы сумо и ММА, с отпрыском секты убийц Рей Микадзучи и с Генсая Куроки из MotorHead Motors. Бойцы вынуждены постоянно придумывать новые приемы и тактики, чтобы удерживать любовь зрителей. Среди новых соперников Асуры встречается человек, мгновенно перенимающий и имитирующий движения других бойцов.

7.9 IMDb
"Kengan Ashura" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Omen
Season 2 Episode 1
21 September 2023
Blast Core
Season 2 Episode 2
21 September 2023
The Clown
Season 2 Episode 3
21 September 2023
Dignity
Season 2 Episode 4
21 September 2023
Suicide Attack
Season 2 Episode 5
21 September 2023
An Old Friend
Season 2 Episode 6
21 September 2023
Hell
Season 2 Episode 7
21 September 2023
Resurrection
Season 2 Episode 8
21 September 2023
Superiority
Season 2 Episode 9
21 September 2023
Life and Death
Season 2 Episode 10
21 September 2023
Rebel Flag
Season 2 Episode 11
21 September 2023
Melee
Season 2 Episode 12
21 September 2023
Headstrong
Season 2 Episode 13
15 August 2024
Reflecting Water
Season 2 Episode 14
15 August 2024
Ace In The Hole
Season 2 Episode 15
15 August 2024
Culmination
Season 2 Episode 16
15 August 2024
Gathering Clouds
Season 2 Episode 17
15 August 2024
The Floating Cloud
Season 2 Episode 18
15 August 2024
Predicament
Season 2 Episode 19
15 August 2024
Demon
Season 2 Episode 20
15 August 2024
Farewell
Season 2 Episode 21
15 August 2024
Wakatsuki
Season 2 Episode 22
15 August 2024
Wholehearted
Season 2 Episode 23
15 August 2024
Supreme Strength
Season 2 Episode 24
15 August 2024
Giant Star
Season 2 Episode 25
15 August 2024
The Finals
Season 2 Episode 26
15 August 2024
Victory
Season 2 Episode 27
15 August 2024
Finale
Season 2 Episode 28
15 August 2024
TV series release schedule
