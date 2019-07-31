Menu
Kengan Ashura 2019 - 2024 season 1

Kengan Ashura season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Kengan Ashura Seasons Season 1

Kengan Ashura 18+
Original title Season 2
Title Сезон 1
Season premiere 31 July 2019
Production year 2019
Number of episodes 24
Runtime 9 hours 12 minutes
"Kengan Ashura" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Кэнган Асура» в центре событий оказывается парень по имени Ома Токита, больше известный как боец Асура. Это молодой и не очень внушительный по внешним данным человек, однако ловкость и ум позволяют ему одерживать победы над куда более сильными бойцами в рукопашных схватках. Его звездный час наступает, когда в эпоху Эдо обретают бешеную популярность гладиаторские бои. Ома побеждает соперников одного за другим, пока не поднимается на пьедестал славы. Здесь его замечает сказочно богатый и влиятельный купец, глава компании Nogi Group Хидэки Ноги. Он хочет во что бы то ни стало выкупить Асуру себе.

7.9 IMDb
"Kengan Ashura" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Kengan
Season 1 Episode 1
31 July 2019
Super Human
Season 1 Episode 2
31 July 2019
Tough Guy
Season 1 Episode 3
31 July 2019
Reunited
Season 1 Episode 4
31 July 2019
Brawl
Season 1 Episode 5
31 July 2019
Pulling Strings
Season 1 Episode 6
31 July 2019
The Night Before
Season 1 Episode 7
31 July 2019
The Battle Begins
Season 1 Episode 8
31 July 2019
Justice
Season 1 Episode 9
31 July 2019
Sister
Season 1 Episode 10
31 July 2019
Ashura
Season 1 Episode 11
31 July 2019
Father and Son
Season 1 Episode 12
31 July 2019
Convictions
Season 1 Episode 13
31 October 2019
Master and Pupil
Season 1 Episode 14
31 October 2019
The Fisherman
Season 1 Episode 15
31 October 2019
The Rakshasa
Season 1 Episode 16
31 October 2019
The Devil Lance
Season 1 Episode 17
31 October 2019
Oddities
Season 1 Episode 18
31 October 2019
Volition
Season 1 Episode 19
31 October 2019
Champions
Season 1 Episode 20
31 October 2019
The Abyss
Season 1 Episode 21
31 October 2019
Deathmatch
Season 1 Episode 22
31 October 2019
The Devil
Season 1 Episode 23
31 October 2019
Father
Season 1 Episode 24
31 October 2019
TV series release schedule
