В 1-м сезоне сериала «Кэнган Асура» в центре событий оказывается парень по имени Ома Токита, больше известный как боец Асура. Это молодой и не очень внушительный по внешним данным человек, однако ловкость и ум позволяют ему одерживать победы над куда более сильными бойцами в рукопашных схватках. Его звездный час наступает, когда в эпоху Эдо обретают бешеную популярность гладиаторские бои. Ома побеждает соперников одного за другим, пока не поднимается на пьедестал славы. Здесь его замечает сказочно богатый и влиятельный купец, глава компании Nogi Group Хидэки Ноги. Он хочет во что бы то ни стало выкупить Асуру себе.