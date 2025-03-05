В 1-м сезоне сериала «Тайга» в небольшом городке возле леса, где никогда не происходило ничего необычного, внезапно происходит серия шокирующих преступлений. Маленькие девочки из бедных семей, дочери алкоголиков начинают таинственно пропадать. В скором времени обнаруживаются тела девочек. Следователь Демидов приступает к расследованию преступлений. Он и сам вместе с супругой воспитывает двух дочерей, которые тоже попадают в зону риска. Главный герой имеет репутацию примерного семьянина. Однако во время следственных мероприятий выясняется, что множество улик свидетельствует о причастности к серии убийств... самого Демидова.