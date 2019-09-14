В 1-м сезоне сериала «Северная звезда» в родную деревню спустя двадцать лет столичной жизни возвращается мужчина по имени Кузей. Ему больше некуда идти: у него на руках три дочери-подростка и ни копейки денег. Коварная супруга обобрала его до нитки и сбежала. Но и на малой родине старому знакомому рады далеко не все. Два десятка лет назад он собирался жениться на местной девушке – своей подруге детства и первой любви Йылдыз. Та с нетерпением ждала его после обучения в стамбульском университете, но мужчина обманул ее доверие и женился на красавице-однокурснице. Теперь Йылдыз, так и не простившая предательства, хочет выжить Кузея с детьми из деревни.