Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Kuzey Yildizi season 1 watch online

Kuzey Yildizi season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Kuzey Yildizi Seasons Season 1

Kuzey Yildizi 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 September 2019
Production year 2019
Number of episodes 29
Runtime 58 hours 0 minute
"Kuzey Yildizi" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Северная звезда» в родную деревню спустя двадцать лет столичной жизни возвращается мужчина по имени Кузей. Ему больше некуда идти: у него на руках три дочери-подростка и ни копейки денег. Коварная супруга обобрала его до нитки и сбежала. Но и на малой родине старому знакомому рады далеко не все. Два десятка лет назад он собирался жениться на местной девушке – своей подруге детства и первой любви Йылдыз. Та с нетерпением ждала его после обучения в стамбульском университете, но мужчина обманул ее доверие и женился на красавице-однокурснице. Теперь Йылдыз, так и не простившая предательства, хочет выжить Кузея с детьми из деревни.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.1 IMDb
Write review
"Kuzey Yildizi" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
1. Bölüm
Season 1 Episode 1
14 September 2019
2. Bölüm
Season 1 Episode 2
21 September 2019
3. Bölüm
Season 1 Episode 3
28 September 2019
4. Bölüm
Season 1 Episode 4
5 October 2019
5. Bölüm
Season 1 Episode 5
12 October 2019
6. Bölüm
Season 1 Episode 6
19 October 2019
7. Bölüm
Season 1 Episode 7
26 October 2019
8. Bölüm
Season 1 Episode 8
2 November 2019
9. Bölüm
Season 1 Episode 9
9 November 2019
10. Bölüm
Season 1 Episode 10
16 November 2019
11. Bölüm
Season 1 Episode 11
23 November 2019
12. Bölüm
Season 1 Episode 12
30 November 2019
13. Bölüm
Season 1 Episode 13
7 December 2019
14. Bölüm
Season 1 Episode 14
14 December 2019
15. Bölüm
Season 1 Episode 15
21 December 2019
16. Bölüm
Season 1 Episode 16
28 December 2019
17. Bölüm
Season 1 Episode 17
18 January 2020
18. Bölüm
Season 1 Episode 18
25 January 2020
19. Bölüm
Season 1 Episode 19
1 February 2020
20. Bölüm
Season 1 Episode 20
8 February 2020
21. Bölüm
Season 1 Episode 21
15 February 2020
22. Bölüm
Season 1 Episode 22
22 February 2020
23. Bölüm
Season 1 Episode 23
29 February 2020
24. Bölüm
Season 1 Episode 24
7 March 2020
25. Bölüm
Season 1 Episode 25
14 March 2020
26. Bölüm
Season 1 Episode 26
21 March 2020
27. Bölüm
Season 1 Episode 27
4 April 2020
28. Bölüm
Season 1 Episode 28
6 June 2020
29. Bölüm
Season 1 Episode 29
13 June 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more