Piégés 2021, season 1

Piégés season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Piégés Seasons Season 1

Piégés 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 21 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"Piégés" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Мышеловка» однажды пятеро незнакомых друг с другом мужчин и женщин приходят в себя в зловещих изолированных камерах через стенку друг от друга. Сперва они кричат, ругаются и требуют позвонить своим адвокатам, но вскоре становится понятно, что просто так выйти из западни не получится. Смертельной игрой руководит загадочный человек, называющий себя Кот. А все пленники оказываются мышами, пойманными в мышеловку. Кот уверен, что всех их объединяет некая общая тайна в прошлом. Возможно, пока герои не понимают, о чем идет речь, но единственный способ выбраться для них – быть откровенными друг с другом.

5.9 IMDb
"Piégés" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Quatre murs
Season 1 Episode 1
21 October 2021
La langue au Chat
Season 1 Episode 2
28 October 2021
Degré de tolérance
Season 1 Episode 3
4 November 2021
Le maillon faible
Season 1 Episode 4
11 November 2021
Le prix à payer
Season 1 Episode 5
18 November 2021
La souris qui rugissait
Season 1 Episode 6
25 November 2021
TV series release schedule
