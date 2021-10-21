В 1-м сезоне сериала «Мышеловка» однажды пятеро незнакомых друг с другом мужчин и женщин приходят в себя в зловещих изолированных камерах через стенку друг от друга. Сперва они кричат, ругаются и требуют позвонить своим адвокатам, но вскоре становится понятно, что просто так выйти из западни не получится. Смертельной игрой руководит загадочный человек, называющий себя Кот. А все пленники оказываются мышами, пойманными в мышеловку. Кот уверен, что всех их объединяет некая общая тайна в прошлом. Возможно, пока герои не понимают, о чем идет речь, но единственный способ выбраться для них – быть откровенными друг с другом.