Re: Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu 2016, season 2

Re: Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu season 2 poster
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 8 July 2020
Production year 2020
Number of episodes 25
Runtime 12 hours 30 minutes
"Re: Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Re:Zero. Жизнь с нуля в другом мире» Субару и его друзья празднуют свою победу над Белым китом. Но совершенно неожиданно все существование Рэма снова стирается, и парню приходится искать разгадку в ошибках прошлого. Вместе с Эмилией он возвращается домой, но обнаруживает, что деревня пуста, а Розваль исчез. Вдвоем герои отправляются в таинственное святилище, чтобы отыскать остальную часть команды и спасти Рэм. По пути они сталкиваются лицом к лицу с ведьмой жадности Ехидной и узнают, что случилось с другими жителями деревни. Старуха предлагает ему испытание, в ходе которого он снова встречается со своими родителями.

Each One's Promise
Season 2 Episode 1
8 July 2020
The Next Location
Season 2 Episode 2
15 July 2020
The Long-Awaited Reunion
Season 2 Episode 3
22 July 2020
Parent and Child
Season 2 Episode 4
29 July 2020
A Step Forward
Season 2 Episode 5
5 August 2020
The Maiden's Gospel
Season 2 Episode 6
12 August 2020
Friend
Season 2 Episode 7
19 August 2020
The Value of Life
Season 2 Episode 8
26 August 2020
Love Love Love Love Love Love You
Season 2 Episode 9
2 September 2020
I Know Hell
Season 2 Episode 10
9 September 2020
The Taste of Death
Season 2 Episode 11
16 September 2020
The Witches' Tea Party
Season 2 Episode 12
23 September 2020
The Sounds That Make You Want to Cry
Season 2 Episode 13
30 September 2020
STRAIGHT BET
Season 2 Episode 14
6 January 2021
Otto Suwen / A Reason to Believe
Season 2 Episode 15
13 January 2021
Nobody Can Lift a Quain Stone Alone
Season 2 Episode 16
20 January 2021
A Journey Through Memories
Season 2 Episode 17
27 January 2021
The Day Betelgeuse Laughed
Season 2 Episode 18
3 February 2021
The Permafrost of Elior Forest
Season 2 Episode 19
10 February 2021
The Beginning of the Sanctuary and the Beginning of the End
Season 2 Episode 20
17 February 2021
Reunion of Roars
Season 2 Episode 21
24 February 2021
Happiness Reflected on the Water's Surface
Season 2 Episode 22
3 March 2021
Love Me Down to My Blood and Guts
Season 2 Episode 23
10 March 2021
Choose Me
Season 2 Episode 24
17 March 2021
Under the Moon, A Crazy Step
Season 2 Episode 25
24 March 2021
