Во 2-м сезоне сериала «Re:Zero. Жизнь с нуля в другом мире» Субару и его друзья празднуют свою победу над Белым китом. Но совершенно неожиданно все существование Рэма снова стирается, и парню приходится искать разгадку в ошибках прошлого. Вместе с Эмилией он возвращается домой, но обнаруживает, что деревня пуста, а Розваль исчез. Вдвоем герои отправляются в таинственное святилище, чтобы отыскать остальную часть команды и спасти Рэм. По пути они сталкиваются лицом к лицу с ведьмой жадности Ехидной и узнают, что случилось с другими жителями деревни. Старуха предлагает ему испытание, в ходе которого он снова встречается со своими родителями.