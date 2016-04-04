В 1-м сезоне сериала «Re:Zero. Жизнь с нуля в другом мире» обычный японский старшеклассник Субару Нацуки идет из магазина с пакетом покупок. Но внезапно некто призывает его в другой мир. Парень приходит в себя неизвестно где, не понимая, как и почему он там очутился. Кроме того, на него немедленно нападают. К счастью, поблизости оказывается прекрасная девушка с серебряными волосами со своим питомцем-котиком. Она помогает парню отбиться от бандитов. Субару решает отправиться с ней, чтобы найти путь домой. Однако их обоих убивают… и парень вновь просыпается на том же самом месте, как в компьютерной игре.