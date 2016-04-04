Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Re: Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu 2016, season 1

Re: Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Re: Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu Seasons Season 1

Re: Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 4 April 2016
Production year 2016
Number of episodes 25
Runtime 12 hours 30 minutes
"Re: Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Re:Zero. Жизнь с нуля в другом мире» обычный японский старшеклассник Субару Нацуки идет из магазина с пакетом покупок. Но внезапно некто призывает его в другой мир. Парень приходит в себя неизвестно где, не понимая, как и почему он там очутился. Кроме того, на него немедленно нападают. К счастью, поблизости оказывается прекрасная девушка с серебряными волосами со своим питомцем-котиком. Она помогает парню отбиться от бандитов. Субару решает отправиться с ней, чтобы найти путь домой. Однако их обоих убивают… и парень вновь просыпается на том же самом месте, как в компьютерной игре.

Series rating

0.0
Rate 2 votes
8.1 IMDb
Write review
Re: Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
The End of the Beginning and the Beginning of the End
Season 1 Episode 1
4 April 2016
Reunion with the Witch
Season 1 Episode 2
11 April 2016
Starting Life from Zero in Another World
Season 1 Episode 3
18 April 2016
The Happy Roswaal Mansion Family
Season 1 Episode 4
25 April 2016
The Morning of Our Promise Is Still Distant
Season 1 Episode 5
2 May 2016
The Sound of Chains
Season 1 Episode 6
9 May 2016
Natsuki Subaru's Restart
Season 1 Episode 7
16 May 2016
I Cried, Cried My Lungs Out, and Stopped Crying
Season 1 Episode 8
23 May 2016
The Meaning of Courage
Season 1 Episode 9
30 May 2016
Fanatical Methods Like a Demon
Season 1 Episode 10
6 June 2016
Rem
Season 1 Episode 11
13 June 2016
Return to the Capital
Season 1 Episode 12
20 June 2016
Self-Proclaimed Knight Natsuki Subaru
Season 1 Episode 13
27 June 2016
The Sickness Called Despair
Season 1 Episode 14
4 July 2016
The Outside of Madness
Season 1 Episode 15
11 July 2016
The Greed of a Pig
Season 1 Episode 16
18 July 2016
Disgrace in the Extreme
Season 1 Episode 17
25 July 2016
From Zero
Season 1 Episode 18
1 August 2016
Battle Against the White Whale
Season 1 Episode 19
8 August 2016
Wilhelm van Astrea
Season 1 Episode 20
15 August 2016
A Bet That Fights Against Despair
Season 1 Episode 21
22 August 2016
Flash of Sloth
Season 1 Episode 22
29 August 2016
Nefarious Sloth
Season 1 Episode 23
5 September 2016
The Self-Proclaimed Knight and the Most Valuable Knight
Season 1 Episode 24
12 September 2016
That's All This Story Is About
Season 1 Episode 25
19 September 2016
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more