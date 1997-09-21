Во 2-м сезоне сериала «Невероятный Халк» генерал Росс обнаруживает Серого Халка в пустыне и понимает, что его личность значительно отличается от Зеленого Халка. Начинается драка, в ходе которой генерал Росс получает ранение. Преобразованного Бэннера задержали. Женщина-Халк приходит в суд, чтобы защитить его во время слушания. Тем временем Лидер слабеет и вновь принимает свое человеческое обличие. Горгулья совершает нападение прямо во время судебного заседания, пытаясь похитить Бэннера. Он превращается в Серого Халка. Серый Халк заключает сделку с Горгульей, чтобы ликвидировать Бэннера. Он уходит в пустыню и захватывает Халка...