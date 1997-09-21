Menu
The Incredible Hulk 1996 - 1997, season 2

The Incredible Hulk 12+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 21 September 1997
Production year 1997
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"The Incredible Hulk" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Невероятный Халк» генерал Росс обнаруживает Серого Халка в пустыне и понимает, что его личность значительно отличается от Зеленого Халка. Начинается драка, в ходе которой генерал Росс получает ранение. Преобразованного Бэннера задержали. Женщина-Халк приходит в суд, чтобы защитить его во время слушания. Тем временем Лидер слабеет и вновь принимает свое человеческое обличие. Горгулья совершает нападение прямо во время судебного заседания, пытаясь похитить Бэннера. Он превращается в Серого Халка. Серый Халк заключает сделку с Горгульей, чтобы ликвидировать Бэннера. Он уходит в пустыню и захватывает Халка...

"The Incredible Hulk" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Hulk of a Different Color
Season 2 Episode 1
21 September 1997
Down Memory Lane
Season 2 Episode 2
28 September 1997
Mind Over Anti-Matter
Season 2 Episode 3
5 October 1997
They Call Me Mr. Fixit
Season 2 Episode 4
26 October 1997
Fashion Warriors
Season 2 Episode 5
2 November 1997
Hollywood Rocks
Season 2 Episode 6
9 November 1997
The Lost Village
Season 2 Episode 7
16 November 1997
Mission Incredible
Season 2 Episode 8
23 November 1997
TV series release schedule
