The Incredible Hulk 1996 - 1997 season 1

The Incredible Hulk season 1 poster
The Incredible Hulk

The Incredible Hulk 12+
Original title Season 1
Title Cезон 1
Season premiere 8 September 1996
Production year 1996
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes
"The Incredible Hulk" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Невероятный Халк» в центре событий оказывается доктор Брюс Бэннер, который после неудачного эксперимента превратился в монстра. Теперь чудовище дает о себе знать в периоды, когда Бэннер чувствует гнев. За ним начали охоту спецслужбы страны. Генерал Росс приближается к тому, чтобы схватить скрывающегося дезертира, который тем временем всеми способами стремится вылечить свое альтер эго. Из-за военнослужащих все идет не так, как надо, и они сталкиваются с невероятным Халком. Чтобы завершить свой научный опыт, Брюсу нужно объединиться со своими врагами. Но у Лидера свой план на Халка.

6.7 IMDb
"The Incredible Hulk" season 1 list of episodes
Return of the Beast (Part 1)
Season 1 Episode 1
8 September 1996
Return of the Beast (Part 2)
Season 1 Episode 2
15 September 1996
Raw Power
Season 1 Episode 3
22 September 1996
Helping Hand, Iron Fist
Season 1 Episode 4
29 September 1996
Innocent Blood
Season 1 Episode 5
6 October 1996
Man to Man, Beast to Beast
Season 1 Episode 6
27 October 1996
Doomed
Season 1 Episode 7
3 November 1996
Fantastic Fortitude
Season 1 Episode 8
10 November 1996
Mortal Bounds
Season 1 Episode 9
17 November 1996
And the Wind Cries… Wendigo
Season 1 Episode 10
24 November 1996
Darkness and Light (Part 1)
Season 1 Episode 11
2 February 1997
Darkness and Light (Part 2)
Season 1 Episode 12
9 February 1997
Darkness and Light (Part 3)
Season 1 Episode 13
16 February 1997
