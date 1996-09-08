В 1-м сезоне сериала «Невероятный Халк» в центре событий оказывается доктор Брюс Бэннер, который после неудачного эксперимента превратился в монстра. Теперь чудовище дает о себе знать в периоды, когда Бэннер чувствует гнев. За ним начали охоту спецслужбы страны. Генерал Росс приближается к тому, чтобы схватить скрывающегося дезертира, который тем временем всеми способами стремится вылечить свое альтер эго. Из-за военнослужащих все идет не так, как надо, и они сталкиваются с невероятным Халком. Чтобы завершить свой научный опыт, Брюсу нужно объединиться со своими врагами. Но у Лидера свой план на Халка.