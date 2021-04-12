В 1-м сезоне сериала «Для тебя, Бессмертный» в центре событий оказывается одинокий юноша, который блуждает по арктическим просторам Северной Америки и однажды знакомится с волком. В скором времени они становятся преданными друзьями, которые полагаются друг на друга, чтобы уцелеть в суровых условиях. Но у главного героя есть своя история... Да и волк являет собой нечто больше, чем кажется на первый взгляд. История начинается с того, что сфера, которая приходит из ниоткуда и поглощает все вокруг себя, появляется на планете Земля. Однажды она превращается в мальчика, которому предстоит пережить немало испытаний.