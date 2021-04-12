Menu
To Your Eternity 2021, season 1

To Your Eternity season 1 poster
To Your Eternity
Season premiere 12 April 2021
Production year 2021
Number of episodes 20
Runtime 8 hours 20 minutes
"To Your Eternity" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Для тебя, Бессмертный» в центре событий оказывается одинокий юноша, который блуждает по арктическим просторам Северной Америки и однажды знакомится с волком. В скором времени они становятся преданными друзьями, которые полагаются друг на друга, чтобы уцелеть в суровых условиях. Но у главного героя есть своя история... Да и волк являет собой нечто больше, чем кажется на первый взгляд. История начинается с того, что сфера, которая приходит из ниоткуда и поглощает все вокруг себя, появляется на планете Земля. Однажды она превращается в мальчика, которому предстоит пережить немало испытаний.

To Your Eternity List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
The Final One
Season 1 Episode 1
12 April 2021
The Immature Girl
Season 1 Episode 2
19 April 2021
A Minor Evolution
Season 1 Episode 3
26 April 2021
A Large Vessel
Season 1 Episode 4
3 May 2021
Those Who Follow
Season 1 Episode 5
10 May 2021
Our Goals
Season 1 Episode 6
17 May 2021
The Boy Who Wants To Change
Season 1 Episode 7
24 May 2021
The Two Monsters
Season 1 Episode 8
31 May 2021
Deep Memories
Season 1 Episode 9
7 June 2021
New Family
Season 1 Episode 10
14 June 2021
Gift From the Past
Season 1 Episode 11
21 June 2021
Awakening
Season 1 Episode 12
28 June 2021
Aspiring to Go Higher
Season 1 Episode 13
12 July 2021
Jananda, Island of Freedom
Season 1 Episode 14
19 July 2021
A Girl Named Tonari
Season 1 Episode 15
26 July 2021
The Children's Dreams
Season 1 Episode 16
2 August 2021
The Defeated
Season 1 Episode 17
9 August 2021
To Continue On
Season 1 Episode 18
16 August 2021
Wandering Rage
Season 1 Episode 19
23 August 2021
Echoes
Season 1 Episode 20
30 August 2021
