To Your Eternity 2021, season 2

To Your Eternity
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 23 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 20
Runtime 8 hours 20 minutes
"To Your Eternity" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Для тебя, Бессмертный» сорок лет спустя Фуши остается один, за исключением своего создателя в черном, Наблюдателя. На Тонари нападает Ноккер. Впоследствии Фуши воссоединяется со своей подругой, он не может проводить с ней много времени, поскольку вскоре после этого она умирает. Фуши узнает от шестого преемника Хаясе, что Церковь Беннета объявила его еретиком и назначила большую награду за его поимку. Бонтьен продолжает оказывать поддержку Фуши, чтобы он остался в Королевстве Уралис. Однако страх Фуши перед атакой Ноккера продолжает преследовать его, но принц делает еще один шаг, публично вручая ему награду...

8.3 IMDb
To Your Eternity List of episodes
Season 1
Season 2
Season 3
Infatuation Reborn
Season 2 Episode 1
23 October 2022
Beating Will
Season 2 Episode 2
30 October 2022
The Awaited
Season 2 Episode 3
6 November 2022
The Young Man Who Can See
Season 2 Episode 4
13 November 2022
The Holy Man's Voyage
Season 2 Episode 5
20 November 2022
Heretics Betrayed
Season 2 Episode 6
27 November 2022
Crime and Forgiveness
Season 2 Episode 7
4 December 2022
Beyond Dreams
Season 2 Episode 8
11 December 2022
Expanding Consciousness
Season 2 Episode 9
18 December 2022
Resonance
Season 2 Episode 10
25 December 2022
The Value of Flesh
Season 2 Episode 11
8 January 2023
Secret Behind the Veil
Season 2 Episode 12
15 January 2023
The Wise Man's Identity
Season 2 Episode 13
22 January 2023
Morning of Rebirth
Season 2 Episode 14
29 January 2023
The Self, Worn Down
Season 2 Episode 15
5 February 2023
Three Eternal Warriors
Season 2 Episode 16
12 February 2023
What You Want to Protect
Season 2 Episode 17
19 February 2023
Death of a Deathless
Season 2 Episode 18
26 February 2023
And Then, Dawn
Season 2 Episode 19
5 March 2023
End of an Era
Season 2 Episode 20
12 March 2023
TV series release schedule
