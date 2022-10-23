Во 2-м сезоне сериала «Для тебя, Бессмертный» сорок лет спустя Фуши остается один, за исключением своего создателя в черном, Наблюдателя. На Тонари нападает Ноккер. Впоследствии Фуши воссоединяется со своей подругой, он не может проводить с ней много времени, поскольку вскоре после этого она умирает. Фуши узнает от шестого преемника Хаясе, что Церковь Беннета объявила его еретиком и назначила большую награду за его поимку. Бонтьен продолжает оказывать поддержку Фуши, чтобы он остался в Королевстве Уралис. Однако страх Фуши перед атакой Ноккера продолжает преследовать его, но принц делает еще один шаг, публично вручая ему награду...