Ajin 2016, season 2

Ajin

Ajin 16+
Season 2
Сезон 2
Season premiere 7 October 2016
Production year 2016
Number of episodes 13
Runtime 5 hours 25 minutes
"Ajin" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Аджин: Полулюди» Тосаки должен уйти в отставку из-за того, что позволил Ко и Кей сбежать и не смог остановить Сато. Сато угрожает убить более десятка человек, если правительство открыто не признает эксперименты, которые ставят над аджинами. В то же время Кей и Ко обсуждают поимку Сато. Нуждаясь в помощи, герои стремятся заключить союз с Ю Тосаки. Его девушка в настоящее время находится в реанимации, она впала в кому. Больница будет идеальным местом для будущей встречи. Они противостоят друг другу. Кей хочет создать коалицию против Сато. Тосаки соглашается, хотя и весьма неохотно. 

7.5 IMDb
"Ajin" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2 Episode 1
7 October 2016
Episode 2
Season 2 Episode 2
14 October 2016
Episode 3
Season 2 Episode 3
21 October 2016
Episode 4
Season 2 Episode 4
28 October 2016
Episode 5
Season 2 Episode 5
4 November 2016
Episode 6
Season 2 Episode 6
11 November 2016
Episode 7
Season 2 Episode 7
18 November 2016
Episode 8
Season 2 Episode 8
25 November 2016
Episode 9
Season 2 Episode 9
2 December 2016
Episode 10
Season 2 Episode 10
9 December 2016
Episode 11
Season 2 Episode 11
16 December 2016
Episode 12
Season 2 Episode 12
16 December 2016
Episode 13
Season 2 Episode 13
23 December 2016
