Во 2-м сезоне сериала «Аджин: Полулюди» Тосаки должен уйти в отставку из-за того, что позволил Ко и Кей сбежать и не смог остановить Сато. Сато угрожает убить более десятка человек, если правительство открыто не признает эксперименты, которые ставят над аджинами. В то же время Кей и Ко обсуждают поимку Сато. Нуждаясь в помощи, герои стремятся заключить союз с Ю Тосаки. Его девушка в настоящее время находится в реанимации, она впала в кому. Больница будет идеальным местом для будущей встречи. Они противостоят друг другу. Кей хочет создать коалицию против Сато. Тосаки соглашается, хотя и весьма неохотно.