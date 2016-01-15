Menu
Russian
Ajin 2016 season 1

Ajin 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 15 January 2016
Production year 2016
Number of episodes 13
Runtime 5 hours 25 minutes
"Ajin" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Аджин: Полулюди» в центре событий оказывается ученик старшей школы, который неожиданно обнаруживает, что он является аджином, то есть получеловеком. Он пускается в бега из-за своих сверхъестественных способностей. История начинается с того, что подросток Нагаи Кей погибает под колесами грузовой машины, но неожиданно после смерти приходит в себя. К собственному ужасу и изумлению зевак, молодой человек оказался бессмертным созданием, способным к полной регенерации. Власти не могут оставить таких существ без внимания, и мальчика отправляют в лабораторию, где над ним ставят ужасные эксперименты...

7.5 IMDb
"Ajin" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
15 January 2016
Episode 2
Season 1 Episode 2
22 January 2016
Episode 3
Season 1 Episode 3
29 January 2016
Episode 4
Season 1 Episode 4
5 February 2016
Episode 5
Season 1 Episode 5
5 February 2016
Episode 6
Season 1 Episode 6
19 February 2016
Episode 7
Season 1 Episode 7
26 February 2016
Episode 8
Season 1 Episode 8
4 March 2016
Episode 9
Season 1 Episode 9
11 March 2016
Episode 10
Season 1 Episode 10
18 March 2016
Episode 11
Season 1 Episode 11
25 March 2016
Episode 12
Season 1 Episode 12
1 April 2016
Episode 13
Season 1 Episode 13
8 April 2016
