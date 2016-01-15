В 1-м сезоне сериала «Аджин: Полулюди» в центре событий оказывается ученик старшей школы, который неожиданно обнаруживает, что он является аджином, то есть получеловеком. Он пускается в бега из-за своих сверхъестественных способностей. История начинается с того, что подросток Нагаи Кей погибает под колесами грузовой машины, но неожиданно после смерти приходит в себя. К собственному ужасу и изумлению зевак, молодой человек оказался бессмертным созданием, способным к полной регенерации. Власти не могут оставить таких существ без внимания, и мальчика отправляют в лабораторию, где над ним ставят ужасные эксперименты...