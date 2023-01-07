Во 2-м сезоне сериала «Непризнанный школой владыка демонов» Эрдомейд Диттиджон, одна из четырех злых королевских особ, предстала перед Аносом в качестве преподавателя в академии. «Неудачник» преодолевает все препятствия и вступает в новую схватку. Анос и его одноклассники ищут в академии «дитя Бога». Затем Анос вместе с новичками отправляется в Зехенбург, чтобы сдать экзамен. Чтобы попасть на аудиенцию к Королю Духов, Анос и его команда продолжают проходить испытания. Дильхевия, появившаяся в Дельсгаде, на самом деле была Мисой. После того как демоны в центре Дилхейда перешли на ее сторону, она решила, что сможет уничтожить Аноса.