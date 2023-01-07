Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Maou Gakuin no Futekigousha: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei shite Shison-tachi no Gakkou e 2020 - 2024, season 2

Maou Gakuin no Futekigousha: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei shite Shison-tachi no Gakkou e season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Maou Gakuin no Futekigousha: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei shite Shison-tachi no Gakkou e Seasons Season 2

Maou Gakuin no Futekigousha: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei shite Shison-tachi no Gakkou e
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 7 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 24
Runtime 12 hours 0 minute
"Maou Gakuin no Futekigousha: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei shite Shison-tachi no Gakkou e" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Непризнанный школой владыка демонов» Эрдомейд Диттиджон, одна из четырех злых королевских особ, предстала перед Аносом в качестве преподавателя в академии. «Неудачник» преодолевает все препятствия и вступает в новую схватку. Анос и его одноклассники ищут в академии «дитя Бога». Затем Анос вместе с новичками отправляется в Зехенбург, чтобы сдать экзамен. Чтобы попасть на аудиенцию к Королю Духов, Анос и его команда продолжают проходить испытания. Дильхевия, появившаяся в Дельсгаде, на самом деле была Мисой. После того как демоны в центре Дилхейда перешли на ее сторону, она решила, что сможет уничтожить Аноса.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
7.1 IMDb
Write review
Maou Gakuin no Futekigousha: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei shite Shison-tachi no Gakkou e List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
A Lesson by God
Season 2 Episode 1
7 January 2023
The Demon King's Duel of Intellect
Season 2 Episode 2
14 January 2023
The Spirit's School Building
Season 2 Episode 3
21 January 2023
The Spirit's Trial
Season 2 Episode 4
28 January 2023
In Between Royalty and Mixed Blood
Season 2 Episode 5
4 February 2023
The Great Mother Spirit and the Demon King's Right-Hand Man
Season 2 Episode 6
11 February 2023
Like a Single Stroke of a Sword
Season 2 Episode 7
19 August 2023
The Land Of Demons Without a Demon King
Season 2 Episode 8
26 August 2023
A Prayer for Two Thousand Years Later
Season 2 Episode 9
2 September 2023
Send Hatred to the Past
Season 2 Episode 10
9 September 2023
To Sever That Fate
Season 2 Episode 11
16 September 2023
The Misfit
Season 2 Episode 12
23 September 2023
Moon of Creation
Season 2 Episode 13
12 April 2024
Goddess of Selection
Season 2 Episode 14
19 April 2024
Institute of the Gods
Season 2 Episode 15
26 April 2024
Gathering Small Courages
Season 2 Episode 16
3 May 2024
Battle of Pride
Season 2 Episode 17
10 May 2024
Almighty Demon King
Season 2 Episode 18
17 May 2024
The Great Demon King Drills
Season 2 Episode 19
31 May 2024
Kingdom of the Dragon God
Season 2 Episode 20
7 June 2024
Demon King Hymn No. 6 "Neighbors"
Season 2 Episode 21
14 June 2024
Liebarschend, the God of Vestiges
Season 2 Episode 22
28 June 2024
The Promise Made in a Dream
Season 2 Episode 23
3 July 2024
The Dream That God Saw
Season 2 Episode 24
24 July 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more