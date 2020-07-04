Menu
Maou Gakuin no Futekigousha: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei shite Shison-tachi no Gakkou e 2020, season 1

Season premiere 4 July 2020
Production year 2020
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes
"Maou Gakuin no Futekigousha: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei shite Shison-tachi no Gakkou e" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Непризнанный школой владыка демонов» два века тому назад главный герой был могущественным магом. Однако за эти годы мир существенно изменился. Теперь колдун перевоплощается в тело своего потомка в надежде попасть в эпоху, где сможет обрести покой и покой. В конце концов он отправляется в академию, которой руководят его значительно более слабые потомки. Молодой человек поступает в магическую школу, будучи гораздо более сильным, чем их лучшие ученики. Однако вместо уважения и авторитета Анос сталкивается с неприятием. В скором времени его вызывают на состязание.

Season 1 Episode 1
4 July 2020
The Witch of Destruction
Season 1 Episode 2
11 July 2020
Sasha's True Intentions
Season 1 Episode 3
18 July 2020
15th Birthday
Season 1 Episode 4
25 July 2020
The Transfer Student
Season 1 Episode 5
1 August 2020
Magic Sword Tournament
Season 1 Episode 6
8 August 2020
Mother's Words
Season 1 Episode 7
15 August 2020
The Final Duel
Season 1 Episode 8
22 August 2020
The Mystery of the Hero Academy
Season 1 Episode 9
29 August 2020
Inter-Academy Exams
Season 1 Episode 10
5 September 2020
The Glow of Life
Season 1 Episode 11
12 September 2020
Taboo Magic
Season 1 Episode 12
19 September 2020
Let the World Be Filled With Love
Season 1 Episode 13
26 September 2020
