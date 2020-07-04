В 1-м сезоне сериала «Непризнанный школой владыка демонов» два века тому назад главный герой был могущественным магом. Однако за эти годы мир существенно изменился. Теперь колдун перевоплощается в тело своего потомка в надежде попасть в эпоху, где сможет обрести покой и покой. В конце концов он отправляется в академию, которой руководят его значительно более слабые потомки. Молодой человек поступает в магическую школу, будучи гораздо более сильным, чем их лучшие ученики. Однако вместо уважения и авторитета Анос сталкивается с неприятием. В скором времени его вызывают на состязание.