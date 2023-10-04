Menu
Russian
Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! season 2 watch online

Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 4 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute!" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Кардинал теней» принцесса Роза бежит из королевской столицы на север. Королевство Ориана хочет уладить эту проблему без лишнего шума, как «чисто внутренний вопрос». Сид и Клэр получают приглашение на турнир. На празднике герой случайно завоевывает значительно больше внимания, чем хотелось бы привлечь к себе серому кардиналу. Он вспоминает навык игры на фортепиано из прошлой жизни, который может неожиданным образом пригодиться ему в этом фэнтези-мире. Шэдоу и Беатрикс провоцируют Айрис присоединиться к войне. По всей столице разгорается ожесточенная битва.

Series rating

0.0
Rate 3 votes
7.8 IMDb
"Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute!" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Lawless City
Season 2 Episode 1
4 October 2023
The Haven
Season 2 Episode 2
11 October 2023
The Hour of Awakening
Season 2 Episode 3
18 October 2023
Mask of Falsehood
Season 2 Episode 4
25 October 2023
He Who Pulls the Strings
Season 2 Episode 5
1 November 2023
John Smith
Season 2 Episode 6
8 November 2023
Something Precious
Season 2 Episode 7
15 November 2023
The Dragon's Tears
Season 2 Episode 8
22 November 2023
The Key
Season 2 Episode 9
29 November 2023
Caged Bird
Season 2 Episode 10
6 December 2023
Determination
Season 2 Episode 11
13 December 2023
Highest
Season 2 Episode 12
20 December 2023
