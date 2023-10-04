Во 2-м сезоне сериала «Кардинал теней» принцесса Роза бежит из королевской столицы на север. Королевство Ориана хочет уладить эту проблему без лишнего шума, как «чисто внутренний вопрос». Сид и Клэр получают приглашение на турнир. На празднике герой случайно завоевывает значительно больше внимания, чем хотелось бы привлечь к себе серому кардиналу. Он вспоминает навык игры на фортепиано из прошлой жизни, который может неожиданным образом пригодиться ему в этом фэнтези-мире. Шэдоу и Беатрикс провоцируют Айрис присоединиться к войне. По всей столице разгорается ожесточенная битва.