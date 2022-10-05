Menu
Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! season 1 watch online

Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! Seasons Season 1

Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 20
Runtime 8 hours 0 minute
"Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute!" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Кардинал теней» чаще всего дети в раннем возрасте мечтают стать знаменитыми спортсменами, артистами с многомиллионной армией поклонников или супергероями. Однако Сид рассуждает иначе. Ему кажется, что ничто в мире не имеет смысла без магических способностей. Жизнь главного героя сложилась довольно удачно, поскольку через время после того, как парень пришел к этому умозаключению, он встретил грузовую машину, которая сбила его, отправив тем самым в фантастическую вселенную. Отныне у Сида не будет препятствий – он сможет осуществить свою мечту и стать великим правителем в тени.

Series rating

0.0
Rate 3 votes
7.8 IMDb
"Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute!" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Hated Classmate
Season 1 Episode 1
5 October 2022
Shadow Garden Is Born
Season 1 Episode 2
12 October 2022
Fencer Ordinaire
Season 1 Episode 3
19 October 2022
Sadism's Rewards
Season 1 Episode 4
26 October 2022
I Am…
Season 1 Episode 5
2 November 2022
Pretenders
Season 1 Episode 6
9 November 2022
A Fencing Tournament of Intrigue & Bloodshed
Season 1 Episode 7
16 November 2022
Dark Knight Academy Under Attack
Season 1 Episode 8
23 November 2022
The End of a Lie
Season 1 Episode 9
30 November 2022
The Sacred Land, City of Deception
Season 1 Episode 10
7 December 2022
The Goddess' Trial
Season 1 Episode 11
14 December 2022
The Truth Within the Memories
Season 1 Episode 12
21 December 2022
A Bloody Showdown as an Offering to Annihilation
Season 1 Episode 13
28 December 2022
Your Life, Your Wish
Season 1 Episode 14
4 January 2023
The Strongest Weakest Man
Season 1 Episode 15
11 January 2023
Unseen Intentions
Season 1 Episode 16
18 January 2023
Moonlight That Pierces the Darkness
Season 1 Episode 17
25 January 2023
Betting on a Moment
Season 1 Episode 18
1 February 2023
Dancing Puppet
Season 1 Episode 19
8 February 2023
Advent of the Demon
Season 1 Episode 20
15 February 2023
TV series release schedule
