В 1-м сезоне сериала «Кардинал теней» чаще всего дети в раннем возрасте мечтают стать знаменитыми спортсменами, артистами с многомиллионной армией поклонников или супергероями. Однако Сид рассуждает иначе. Ему кажется, что ничто в мире не имеет смысла без магических способностей. Жизнь главного героя сложилась довольно удачно, поскольку через время после того, как парень пришел к этому умозаключению, он встретил грузовую машину, которая сбила его, отправив тем самым в фантастическую вселенную. Отныне у Сида не будет препятствий – он сможет осуществить свою мечту и стать великим правителем в тени.