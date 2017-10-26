В 1-м сезоне шоу «Автобус любви: путешествие по Азии»‎ встретятся семь молодых азиатов. Девушки и парни, которые прежде не были знакомы, отправятся в масштабное приключение. На небольшом розовом автобусе они станут ездить по разным азиатским городам и узнавать местную культуру. Но главная задача – общаться друг с другом и другими людьми и найти себе вторую половинку. Большое путешествие начнется в Хошимине, а закончится в родном для игроков Токио. К концу проекта каждому участнику предстоит завести романтические отношения. Зрителей ждут откровенные истории героев, а также возможность понаблюдать за тем, как люди влюбляются.