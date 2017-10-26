Menu
Ainori Love Wagon: Asian Journey (2017), season 1

Ainori Love Wagon: Asian Journey season 1 poster
Ainori Love Wagon: Asian Journey 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 26 October 2017
Production year 2017
Number of episodes 22
Runtime 11 hours 0 minute
"Ainori Love Wagon: Asian Journey" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Автобус любви: путешествие по Азии»‎ встретятся семь молодых азиатов. Девушки и парни, которые прежде не были знакомы, отправятся в масштабное приключение. На небольшом розовом автобусе они станут ездить по разным азиатским городам и узнавать местную культуру. Но главная задача – общаться друг с другом и другими людьми и найти себе вторую половинку. Большое путешествие начнется в Хошимине, а закончится в родном для игроков Токио. К концу проекта каждому участнику предстоит завести романтические отношения. Зрителей ждут откровенные истории героев, а также возможность понаблюдать за тем, как люди влюбляются.

7 IMDb
"Ainori Love Wagon: Asian Journey" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
A New Journey Begins
Season 1 Episode 1
26 October 2017
Battle of the Sexes
Season 1 Episode 2
2 November 2017
The Lotus Flower
Season 1 Episode 3
9 November 2017
Written on Petals
Season 1 Episode 4
16 November 2017
The Smiling Country
Season 1 Episode 5
23 November 2017
Say That to My Face!
Season 1 Episode 6
30 November 2017
Robot
Season 1 Episode 7
7 December 2017
Saving Lives
Season 1 Episode 8
14 December 2017
Over the Rainbow
Season 1 Episode 9
21 December 2017
The Sky Lanterns
Season 1 Episode 10
28 December 2017
A Harsh Wind Blows
Season 1 Episode 11
4 January 2018
The Moon Above
Season 1 Episode 12
11 January 2018
Sparkling Tears
Season 1 Episode 13
18 January 2018
Time to Fight
Season 1 Episode 14
25 January 2018
The Fear in Her Soul
Season 1 Episode 15
1 February 2018
Mama
Season 1 Episode 16
8 February 2018
True Confession
Season 1 Episode 17
15 February 2018
You Lied
Season 1 Episode 18
22 February 2018
Broken
Season 1 Episode 19
1 March 2018
Love Wagon of Tears
Season 1 Episode 20
8 March 2018
Shy Boy
Season 1 Episode 21
15 March 2018
The Shape of Love
Season 1 Episode 22
22 March 2018
TV series release schedule
